Bálint gazdára emlékeznek a hódmezővásárhelyi Klímanócskák

A hódmezővásárhelyi Klímanócskák országos növényültetési mozgalmat hirdettek a nemrég elhunyt Bálint gazda emlékére. Arra kérték az óvodákat, iskolákat, családokat, hogy ültessenek fát, bokrot, virágot, gyógynövényt, így emlékezzenek a közismert kertészre. Eddig közel félszáz visszajelzést kaptak az ország különböző pontjairól.

– Bálint gazda emlékére a Klímadárkertünkbe leszúrtunk egy táblát – mondta Horváth Nóra Emerencia, az egyik Klímanócska óvodás.

Szeretnek kertészkedni

A hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvodába járó kislány és óvodás társai nagy munkában voltak. Gyomláltak, kapáltak, gereblyéztek, locsoltak, közben megfigyelték a rovarokat és a bogarakat is.

– Bálint gazda 100 éves volt, és növényeket ültetett, az állatokat is szerette – magyarázta egy másik óvodás, Gruity Jázmin, hogy miért is került a Bálint gazdára emlékező táblácska az óvoda előtti kis sziklakertjükbe.

Szemléletformálás

– Bálint gazda élete minden generációra hatással volt. Olyan örökséget hagyott ránk, aminek ápolásába jó, ha a gyerekeket is bevonjuk. Fontos, hogy az óvodások is megismerjék azokat a felnőtteket, akik a környezet védelmében, alakításában fontos szerepet töltenek be – mondta Bozókiné Szabó Ildikó, az Országos Klímareferens Hálózat Szemléletformálási Tagozat vezetője, a hódmezővásárhelyi Szabadság téri óvoda szakmai vezetője.

Ki volt Bálint gazda?

– A Klímanócskák a saját korosztályuknak megfelelően tudják, ki volt és mivel foglalkozott Bálint gazda. Az óvodánkba já­­ró gyermekek szülei közül többen személyesen is ismerték őt, találkoztak vele különböző eseményeken, kertészeti versenyeken, bemutatókon. A felhívást azért tettük közzé, hogy fa-, bokor-, vagy virágülte­téssel tisztelegjünk az emléke előtt. A közösségi médiában ha­­mar szétfutott a kezdeményezés híre. Eddig mintegy 45 intézmény jelentkezett, rajtuk kívül számos magánszemély is küldött fotót arról, hogy mit ültettek Bálint gazda emlékére. Óvodásaink családjai is ültettek otthon virágokat. A Klímanócskák programban ennek egyébként is hagyománya van. Itt, az óvodában pedig felújítottuk a Klímadárkertünket – említette meg Bozókiné Szabó Ildikó.