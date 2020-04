Bazaltköves út újul meg Szatymazon

Információink szerint Szatymaz első szilárd burkolatú útja volt a jánosszállási kövesút, az 1920-as évek elején burkolták le.

1945-ig itt üzemelt a „városi strand”, ahol hétvégenként három medencében fürdőzött a szegedi polgárság természetbe vágyó része – úgy mondták, a helyiek nem jártak oda. Az utcában lakó Pálmai József helytörténész szerint nem véletlen, hogy ez lett a település első burkolt útja. Aigner Károly főispán – akinek nyaralója volt itt – szorgalmazta a bazaltkockás burkolat kiépítését.

A lakók örülnek, hogy nem az aszfaltozást választották a felújításnál, az eredeti burkolat megőrzésével fontos helytörténeti objektum menekült meg.

– Szeretnénk a jellegét megőrizni, fel sem merült, hogy újat csináljunk – nyilatkozta Barna Károly polgármester, hozzátéve, ha végig elkészül, a sétálók 100 évvel ezelőtti hangulatban korzózhatnak rajta.

Az út a Magyar Falu programban és több ütemben újul meg, az első szakasz 7,8 millió forintba kerül. A munka várhatóan két hónap múlva, a 6 millió forintos második ütemmel folytatódhat. Eredetileg szekérút szélességű, nem is a mai terhelésre épült, ezen most a kukásautó is végigmegy, erre is figyeltek a felújításnál. Azon túl, hogy a régi bazaltköveket teszik vissza, kap majd egy padkaszélesítést is, hogy két autó találkozásánál az egyik le tudjon húzódni.