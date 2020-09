Bemutatják a megújuló Tornyai János Múzeumot

A 2012-es felújításakor a vásárhelyi Tornyai János Múzeum új fogadóépületében a pincét tágas látványraktárrá alakították, a földszinten rendezvényteret, az emeleten ideiglenes kiállítóteret, könyvtárt, könyvesboltot és múzeumi foglalkoztatót is terveztek.

Most készülő építészeti film­sorozatban mutatják be mindezt, amelyről az intézmény át­­alakításának felelős tervezője, Vesmás Péter építész beszélt. Mint elmondta, az épület kiegészítésének és megújításának tervezése előtt megismerte a település és a helyi kerámia­művészet történetét.

A Tornyai János nevét viselő kulturális és városrekonstrukciós projekttel jött létre a sétálóutca, újult meg a Janáky testvérek tervezte művelődési központ és a szerb ortodox templom, valamint a múzeum épülete. Az építész ar­­ról is szólt, hogy már 2007 óta tervezték az eredeti épület kiegészítését újabb részekkel, és szerencsésnek nevezte, hogy elegendő időt kaptak a 2012-es átadásig. A most forgatott, a vá­­sárhelyi múzeumot ismertető részt a teljes sorozat elkészülte után mutatják be – közölte Vesmás Péter.

A közgyűjtemény épületéről szóló részt a napokban rögzítette Szomjas György Kossuth- és Ba­lázs Béla-díjas filmrendező és stábja. Az NKA Építészeti Kollégiumának megbízásából készülő epizód rendezője elmondta: a folytonosság mindig a fő témája, ami szerinte az alföldi városban is tetten érhető a hétezer éves Kökénydombi Vénusztól egészen napjainkig.