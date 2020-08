Berci gyógyulásáért fogtak össze a csongrádi gimnazisták

Tavaly májusban találtak rosszindulatú daganatot a tizenhat éves Keresztes Bertalan lábában, a betegség azóta a tüdejét is megtámadta. A fiatal fiú gyógykezelését Németországban folytatnák, ami azonban tetemes költséggel járna. Berci javára most osztálytársai, barátai szerveznek jótékonysági koncertet, hogy ezzel is hozzásegítsék a gyógyuláshoz.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Tavaly májusban kezdődtek Keresztes Berci megpróbáltatásai. A fiatal fiú a lábát fájlal­­ta, de eleinte sportsérülésre gyanakodtak – Berci a csongrádi U17-es csapatban focizott. A fájdalom azonban nem múlt el, és egy MRI-vizsgálat után kiderült, nem egy foci okozta sérülésről van szó. Túl a kemoterápián, műtéten A fiún ezért szövettani vizsgálatot végeztek, ekkor állapították meg, hogy komolyabb a baj: a jobb sípcsontját rosszindulatú csontdaganat támadta meg. A kemoterápiás kezelés után februárban megműtötték, és eltávolították a daganatot, azonban áttét képződött, Berci tüdejét is megtámadta a betegség. A szülők fiuk gyors és teljes felépülése érdekében úgy döntöttek, új terápiát keresnek, és egy né­­met klinikán folytatnák Berci kezelését, ez azonban jelentős összegbe kerül. A fiú osztálytársai, barátai ezért úgy döntöttek, egy jótékonysági koncertet szerveznek, hogy annak bevételével is támogatni tudják Berci gyógy­kezelését. Magántanulóként is kiválóan teljesít – Berci két éve jár iskolánkba, pár hónap után azonban betegsége miatt magántanuló lett, de azóta is becsülettel teljesíti a kötelezettségeit, elvégezte a tizedik évfolyamot, ősszel kezd­­heti a tizenegyediket. Úgy gondolom, minden tanulónk megérdemel egy ilyen segítsé­get, ezért természetes, hogy mi is a kezdeményezés mellé álltunk, ezt tudjuk adni jelképesen – mondta el lapunknak Kiss Attila, a Batsányi János Gimnázium igazgatója. Összefogtak a gyerekek A jótékonysági gála ötletét Ber­­ci egyik osztálytársának édesanyja vetette fel, a diákok pedig azonnal összefogtak, és nekiálltak összehozni az eseményt, de a gyerekek nemcsak a szervezésben segítettek, sokan a jótékonysági koncerten is fellépnek. Az augusztus 14-én, pénte­ken 18 órakor kezdődő jótékonysági gálán Varga Viktor és a Turbo zenekar énekese, Tanka Balázs mellett a Művelődési Központ Magyar Király Dísztermében fellép az Alföld Néptáncegyüttes, a Csűr Broad­way Színtársulat, a Meander zenekar és Mucsi Gergő, Varga Dorina és testvére, Stoner, Pigler Hanna, Urbaniczki Blanka, Lakatos Laura és Markó Ri­­chárd is. Támogatói jegyek 1000 forintos áron elővételben a Csemegi Károly Könyvtárban vagy a helyszínen az előadás előtt egy órával vásárolhatók.