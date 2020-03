Börcsök Róbert festménnyel segít

Negyvenötezer forintnál tart az a licit, amit a makói Börcsök Róbert indított egy festményére – a beérkező összeget a makói kórház javára szeretné felajánlani. Azt mondta, meghatotta az az összefogás, amit lát az egészségügyben dolgozókért, és a maga módján ő is csatlakozni akart hozzá.

Börcsök Róbert nem hivatásos festő, képein azonban látszik: szenvedéllyel, szorgalommal alkot. Gyerekkorában is rajzolt, festett, és mint elmondta, ebben két nagyszülője is motiválta. Civilben vámigazgató, háromgyermekes édesapa, van egy unokája is. Három éve kezdett komolyan foglalkozni a jobb agyféltekés rajzolással, miután az egyik lányától kapott egy erről szóló könyvet; ma már 70-80 képe van. Az, hogy egyet felajánl jótékony célra, a napokban jutott eszébe.

– Nem gondoltam, hogy át fogok élni egy világméretű katasztrófával felérő járványt. Megható látni, mennyien fejezik ki ennek kapcsán szolidaritásukat az egészségügyi dolgozókkal – mondta lapunknak. Azt ugyancsak a lánya javasolta, hogy egy derűs hangulatot sugárzó alkotást bocsásson árverésre – ezért esett a választása a nemrég elkészült, 50-szer 50 centiméteres Toszkán levendulaszüret című akrilfestményre. A képet a közösségi oldalán bocsátotta árverésre ötezer forintos kikiáltási árral, ugyancsak ötezer forintos licitlépcsővel. Az árverés most 45 ezer forintnál tart, szombaton zárja le.

A képet Börcsök Róbert személyes inspiráció nyomán festette: tavaly járt Olaszországban, akkor látta a festményen megörökített tájat.

– Remélem, hamarosan visszatérhetünk oda. Addig is vigyázzunk magunkra, egymásra! – mondta.