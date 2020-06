Boszorkányok parkoltak Gátsoron

Modern kori boszorkányok száguldoznak az Ásotthalomhoz közeli tanyavilágban, Gátsoron, aminek ékes bizonyítéka, hogy tandem járművüket a tanyamúzeum és közösségi ház udvarában álló gémeskút mellett pihentették, az arra járó gyerekek legnagyobb örömére.

Azért is lehetnek modernek ezek a gátsori boszorkányok, mert kerékpárüléssel, kerékpárkormánnyal és még egy biciklilámpával is felszerelték járművüket.

A megtalálók, Horváth Máté és Farkas Levente azt mondták, még nem láttak igazit, csak műboszorkányt. Levente aztán hozzátette, egyik osztálytársa itt lakik a soron, és máskor is látta már a seprűt, akkor két bábu is ült rajta.

Nem csoda, hogy Gátsoron találkoztunk a boszorkány seprűjével, Magyarországon Szegeden voltak a legemlékezetesebb boszorkányégetések. Az egyik utolsót éppen Ásotthalmon állították bíróság elé. Az 1968-as „pör” igazából egy önbíráskodás miatt indított eljárás volt, melyet a boszorkánysággal megrágalmazott asszony indított.

A boszorkány a néphit szerint egy olyan lunáris vallást gyakorló nő vagy férfi volt, aki természetfeletti, démoni képességekkel rendelkezett, és rosszat, betegséget, pusztulást hozott, aki a népi mágiát, azaz a boszorkányságot gyakorolta.