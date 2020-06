Bővült az agglegénybrigád

Speciális, zsiráfszállításra ki­­alakított utánfutóban érkezett meg a Szegedi Vadasparkba Irun­­gu, a 2017-ben született hím Rotschild-zsiráf. A Fővárosi Állat- és Növénykertből költöztették át, nyugodtan, a fölötte belógó faleveleket rágcsálva várta, hogy az autó a helyére kerüljön.

Alighogy kitárult az utánfutó ajtaja, a rámpára lépett, és el is foglalta a számára kialakított boxot a házban. A zsiráfok szállításához nemcsak megfelelő szállítóeszköz, nagy tapasztalat is kell: a felkért szakember, a cseh Dvur Kralové-i Állatkert­ben dolgozó Zdenek Barta nem először szállított Szegedre zsiráfot. Irungut Sós Endre, a fővárosi állatkert főállatorvosa is elkísérte, közreműködésére szerencsére nem volt szükség az úton.

Jelenleg a Rotschild-zsiráf az egyik legveszélyeztetettebb alfaj, kevesebb mint 1700 egyede él vadon. Állatkertekben viszont az európai fajtamentő tenyészprogramnak kö­­szönhetően nagyon jó a hely­­zete. A legnagyobb kihívás a hím többletszaporulat elhelyezése, ebben segít a Szegedi Vadaspark az újabb fiatal bika fogadásával. A zsiráfoknál egy idősebb bika több tehénnel él együtt, e szociális viselkedés következménye a „hímtöbblet”, amelyet agglegénycsapatban tartanak az állatkertek, így a Szegedi Vadaspark is. Ha nincs nő, nincs sírás, jól megférnek egymással.