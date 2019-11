Buzás Edit kapta idén a Jancsó Miklós Emlékérmet

Buzás Edit, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt-, és Immunológiai Intézetének igazgatója kapta meg idén a Jancsó Miklós Emlékérmet és jutalomdíjat a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának tanácsától nemzetközi szinten is elismert szakmai munkájáért.

A keddi ünnepélyes átadón elmondta, ennél nagyobb elismerést nem is szeretne magának az ember. Mint kiderült, Buzás Editnek szegedi gyökerei is vannak, ugyanis 1983-ban itt szerezte orvosi diplomáját, valamint most is számos szegedi kutatóval együttműködik tudományos munkái kapcsán.