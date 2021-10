Csaknem száz új fertőzött

Sok új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén Csongrád-Csanád megyében. A Szegedi Szakképzési Centrum több oktatási intézményében is kötelező a maszk viselése, és az oltásokat továbbra is folyamatosan adják annak, aki kéri.

Az intézménybe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a tantermekben ajánlott, a közösségi terekben viszont kötelező a maszkviselés, ahogy a tanműhelyi gyakorlatokon is. Ez olvasható a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskolájának honlapján. A szigorításokat tegnap vezették be, és azt is közölték, hogy naponta többször is fertőtlenítenek az iskolában. Információink szerint nem a Krúdy az egyetlen intézmény, ahol szigorításokat vezettek be, hogy megakadályozzák a koronavírus-fertőzés elterjedését.

A járványadatok országszerte romlanak, de Magyarországon még mindig sokkal jobb a helyzet, mint a környező országokban.

Hogy ez így is maradjon, a szakemberek szerint továbbra is fontos, hogy aki eddig még nem tette, oltassa be magát. A betegség súlyos lefolyásának a beoltatlanok vannak leginkább kitéve. A beoltottak kevesebb mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. Az oltás felvételére minden lehetőség adott. A www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és a www.eeszt.gov.hu online időpontfoglaló továbbra is nyitva áll. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni akár az első, vagy az elmaradt második és harmadik oltásra is.

A tapasztalatok szerint aki regisztrál, akár már másnapra kaphat időpontot valamelyik oltópontra. A szegedi Vasas Szent Péter utcai rendelőben továbbra is működik az oltópont. Egy-egy oltakozónak csak ritkán kell negyed óránál tovább várnia a vakcinára.

Közben Csongrád-Csanád megyében a hétvégén kilencvenkettő új beteget regisztráltak, így eddig összesen 35 ezer 260 ember betegedett meg a járvány kitörése óta.