Csordultig teltek az árkok Makó mélyebb fekvésű részein – Fotók

Szombaton délután nagy mennyiségű, jéggel kísért eső zúdult Makóra, és a mélyebben fekvő területeken, elsősorban Honvéd városrészben vízzel teltek meg az árkok.

A lakók attól tartanak, hogy ha rövid időn belül újabb zápor érkezik, a vízzel nem bír el a rendszer és megismétlődik a tavalyi belvíz.

– Ha még egyszer leszakad az ég, nekünk végünk van! – mondta a Paizs utcában lakó Csiliga Sándorné. Olvasóink emlékezhetnek rá: tavaly ő volt az egyik honvédi lakos, akinél kint jártunk a több utcát elöntő tavalyi makói belvíz idején. Akkor a házba is behatolt a víz – azóta nem kis költséggel rendbe hozták. Most szerencsére kisebb volt a baj, de azért az udvart ellepte a víz, de az előtte lévő árok csurig volt. A városrészt járva hasonló volt a kép sok helyen: volt, ahol vödrökkel merték a vizet az udvarból, másutt szőnyegeket láttunk a kerítésre terítve száradni. A csapadékvíz-elvezetők szinte mindenütt színig voltak.

– Komolyan vesszük a lakók aggodalmát – mondta Csermák Szilvia önkormányzati képviselő, aki a védekezést tavaly irányító városházi szakember, Zsámboki Zsolt társaságában ki is látogatott a problémás helyszínekre. Hívásokat nem csak Honvédból, hanem például a Liget, a Vörösmarty, a Deák Ferenc és az Aradi utcából is. A katasztrófavédelmet is értesítették, akik szivattyúzni tudnak, ha kell. – A honvédi csatorna 22 kilowattos automata átemelő szivattyúja azonnal elindult, ráadásként a szakemberek egy plusz szivattyút is elindítottak, ami másodpercenként egy köbméter vizet tud átemelni. A leesett víz mennyiségét egyébként 30-50 milliméterre becsülték.

A nagy gond azonban az, hogy az utcai árkokból sok helyen azért nem megy tovább a víz a nagy csatorna felé, mert az ott lakók azt nem tartják rendben, esetenként szeméttel, zöldhulladékkal hordják tele és az átereszek is eltömődnek. Ezeket az önkormányzat a napokban megpróbálja rendbe hozni, de ismét felhívják a figyelmet a karbantartás szükségességére is.