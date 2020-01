Csúszással kezdték a korszerűsítést

Már 2018 végére el kellett volna készülnie a Vörösmarty-­iskola fejlesztésének, a munka viszont csak most indult el. Emellett két iskola, egy óvoda és egy bölcsőde is évek óta a megújításra vár.

Mintegy 310 millió forint uniós támogatást nyert Szeged még 2016 novemberében a Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésére. A pályázati dokumentumok szerint a fejlesztésnek 2018. december 31-ig kellett volna lezárulnia, de ezt a dátumot 2019. október 31-re módosították a közbeszerzési eljárás csúszása miatt, viszont addig sem sikerült nemhogy befejezni, hanem még elkezdeni sem a felújítást. A városrész önkormányzati képviselőjének Facebookon közzétett bejegyzése szerint azonban idén január 14-én aláírta a városvezetés és a kivitelező a szerződést, így január 28-án elindult a TOP-os projekt.

Bár fogcsikorgató hideg nincs, mégis most látnak majd neki a 234 nyílászáró és a 181 radiátor cseréjének, a fűtési rendszer felújításának. Újrafestik az osztálytermeket és a folyosókat is, napelemeket szerelnek az épületre, elvégzik a tető hő- és vízszigetelését, továbbá a homlokzatot is szigetelik majd. Ráadásul teszik ezt úgy, hogy az Odessza városrészt már tavaly megújították és nyáron átadták, az iskolát mégis kihagyták, pedig a forrás megvolt rá.

Nem ez az egyetlen intézmény a megyeszékhelyen, ahol nem valósult meg a beruházás az előírt időpontig a közbeszerzés csúszása miatt, ugyanis a Siha Közi Bölcsődével eredetileg 2018 végére kellett volna végezni, ezt a dátumot tavaly december 15-re módosították, a felújított épületet viszont még mindig nem adták át. A Jerney Utcai Óvodának is 2019 év végére kellett volna megújulnia, míg a Jerney János Általános Iskolának 2018 végére, ezek szintén nem történtek meg, pedig a forrásokat már 2016-ban elnyerték rá. A Fekete Ház turisztikai fejlesztésével tavaly október végére kellett volna elkészülni, de ez nem történt meg a jelzett dátumig.