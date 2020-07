Decemberre épül fel a nagytőkei betonelem gyár – Fotók az alapkő-letételről

Betonelem-gyárat épít Nagytőke határában a Molcza Kft. Az 1250 négyzetméter alapterületű üzem decemberre készül el, jövőre pedig kezdődhet a termelés is – derült ki a jelképes alapkő-letételen.

– A felépülő gyárral innováció születik, de hiszem azt, hogy egyben Nagytőke is újjászületik – mondta Szénászky Zsolt, Nagytőke polgármestere.

A fiataloknak jövőképet adhat az üzem

– Nagytőkét sem kerülte el a népességcsökkenés. Bízom benne, hogy a Molcza Kft. segítségével ez a tendencia megváltozik. A vállalkozás reményt és jövőképet ad a fiataloknak, arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ilyen kis település, mint Nagytőke, is képes a megújulásra – emelte ki beszédében a polgármester.

– A tervezett beruházásunk 1,5 milliárd forintba kerül, amihez 30 százalékot önerőből biztosítunk, a többit a Növekedési Hitelprogramból, illetve az Építő Pályázaton elnyert összegből – nyilatkozta lapunknak a jelképes alapkő-letétel után Fazekas Gergely, a Molcza Kft. ügyvezető igazgatója és tulajdonosa.

15 dolgozónak ad majd munkát

– A tervezett gyárunk 1250 négyzetméter alapterületű lesz, ami magába foglalja a kétszintes irodarészt, a gyártócsarnokot és a deponálót is. Betongyárunkban nem klasszikus, nagy betonelemeket gyártunk majd, hanem kisebb térplasztikákat, egyéb faliplasztikákat és épületdísz-elemeket. Első körben 15 fővel kezdünk, 5 úgynevezett fehérgalléros munkatárssal és 10 fizikai dolgozóval – emelte ki.

Fazekas Gergely bízik abban, hogy a dolgozók meghatározó része a nagytőkei lakosok, illetve a szentesiek közül kerül ki.

Az ügyvezető beszélt arról is, hogy a Molcza Kft. kutatásfejlesztéssel dolgozik. Azt a technológiát, amivel a nagytőkei gyárban dolgoznak majd, eddig külföldön értékesítették, most pedig eljutottak oda, hogy a saját gyárukban is alkalmazzák.

Jövőre kezdődhet a termelés

A jelképes alapkőletételen részt vett Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter-helyettes, valamint Kolompár László, az Együtt a Romákért Egyesület elnöke.

Nagytőke képviselő-testület két emlékplakettet készíttetett, amit Szénászky Zsolt polgármester Farkas Sándornak és Fazekas Gergelynek adott át.

Az építkezés első kapavágásai már megtörténtek. Első lépésben a humuszt távolították el a területről. A napokban pedig gépi alapásással folytatódik a munka. A gyárcsarnok átadását decemberre tervezik. A betonelemek gyártását pedig a tervek szerint a jövő év első hónapjaiban kezdik.