Dobozban a szőlő legjava

Egészséges, szűrt szőlőlevet készítenek a Kispál ikrek. Edit és Gabriella a térség legjobb tulajdonságait igyekeznek megragadni: a rengeteg napsütés által megédesített minőségi szőlő levét zárják dobozba. A környezettudatos csomagolásba bújtatott termék teljes mértékben kézműves, tudatosan nem tömegterméket szerettek volna létrehozni.

Már gyerekként is a tőkék körül tébláboltak a Kispál ikrek, így nem meglepő, hogy felnőttként is a szőlőben találták meg a boldogulásukat. Az már annál inkább, hogy nem a környéken megszokott borászkodás felé fordultak, hanem egy újdonságot honosítottak meg a bokrosi szőlőkben. Kispál Edit és Szamosköziné dr. Kispál Gabriella a minőségi szőlőből nem bort, hanem százszázalékos szőlőlét készít, amit környezettudatos csomagolásban értékesítenek.

– Édesapánk Bokros mellett gazdálkodott, kisgyerekként sokat voltunk ott, dolgoztunk, válogattuk a hajtást és egyéb zöldmunkákat csináltunk. Tízévesen már a kistraktort vezettük. Közben játszottunk, homokoztunk, úgyhogy számunkra inkább kikapcsolódás volt, nem is munka – emlékeztek vissza a Kispál testvérek.

Bor helyett szőlőlé

A lányokban felnőttként is megmaradt a szőlészet, borászat szeretete. Editnek, bár bölcsészdiplomát szerzett, azért a gazdaság és a családi vállalkozás volt a fő tevékenysége, Gabriella pedig kifejezetten ezen a téren tanult tovább, a szakdolgozatát, a diplomamunkáját és a doktoriját is a szőlő- és a borágazatról írta. A szőlőlégyártás ötlete is innen jött, Gabi épp a doktorijához keresett egy forrást, amikor rátalált arra, hogy külföldön már milyen sikeres a később általuk is használt környezettudatos kivitelezésben gyártott szőlőlé.

Néhány éve egy pályázat segítségével vágtak bele a gazdálkodásba, annak is feltétele volt egy saját termék létrehozása. Mivel kisebb beruházást igényelt és magas hozzáadott értéket képviselt, ezért a borászat helyett a szőlőlégyártás mellett döntöttek.

Alkoholmentes nedű kékfrankosból

2017-ben késői szüretelésű cabernet franc-ból készítettek szőlőlevet, ez azonban túl édesnek bizonyult, azóta kékfrankosra váltottak. A kék szőlőből közvetlenül préselik a friss gyümölcslevet, amelyet aztán úgynevezett „bag in box”-os kiszerelésben forgalmaznak, megőrizve a szőlő természetes aromáját és értékes anyagait. A százszázalékos natúr szőlőlé nem tartalmaz hozzáadott adalékanyagokat és cukrot sem, hasznos anyagokat annál inkább: magas az anti­oxidáns- és flavonoidtartalma, serkenti az agyműködést, segít a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében, a bőr és haj regenerálódásában, az emésztés egyensúlyának megteremtésében, és a rostalapú diéták kiegészítőjeként is ajánlják.

A tartalmas belső mellett a külsőre is figyeltek a Kispál ikrek: a környezettudatos csomagolás papírból készül, a törzsvásárlók már csak a szőlőlét tartalmazó belső tasakot cserélik, ha pedig valaki szatyorszám viszi a gyümölcslédobozokat, abból is tudnak környezetbarátot, lebomlót adni.

Erős a kötelék

Mint a testvérpár elmondta, nem törekednek a nagy bolthálózatok meghódítására, környékbeli piacokon, bioboltokban lehet találkozni a szőlőleveikkel. Nem tömegterméknek szánják a szőlőlevet, igyekeznek megőrizni a kuriózum jellegét. A következő időszakban felmérik a lehetőségeiket, átgondolják, milyen irányban fejlesszék tovább a vállalkozásukat. Az együtt gondolkodás nem lesz nehéz.

– Ikrek vagyunk, működik a szinergia, néha szinte megérezzük egymás gondolatait. Sokat jelent, hogy könnyen meg tudjuk beszélni a terveinket: testvérek vagyunk, együtt megoldjuk a kihívásokat.