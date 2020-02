Domaszéki kolbász győzött Ásotthalmon

Huszonhat csapat nevezett szombaton az első ásotthalmi kolbásztöltő és sütő versenyre, amely domaszéki győzelemmel ért véget: a Sziráki Krisztián polgármester irányította csapat főztjét értékelte legjobbnak a zsűri.

A hőmérséklettel arányosan emelkedett a hangulat és azzal fordítottan arányosan fogyott a pálinka szombaton az első ásotthalmi Böllér Show-n, amelyen a hagyományok őrzése, bemutatása mellett kolbásztöltő és sütő versenyt és pálinkamustrát is rendeztek.

Vicces csapatok

Míg a rendezvénytér közepén látványfeldolgozás zajlott, azaz egy szakértő feldolgozott egy disznót, míg a többi szakértő ezt látva folyamatosan okoskodott és viccelődött, addig a csapatok teljes erőbedobással veselkedtek a kolbásztöltésnek. Jó hangulatból, lendületből, pálinkából és humorból sehol nem volt hiány. Az orosházi A nagy BAJ csapat (tagjai Balázs, Attila és József) elárulták, hogy ők csak részegen normálisak. Mellettük a dóciak szorgoskodtak, Turda Gábor polgármester pálinkával és az ízléses hidegtálról kínált és elmondta, ők a kolbász mellett húsos káposztát is készítenek.

Osztották az észt

Szomszédjuk a domaszéki önkormányzat csapata szív alakba rendezte a már betöltött kolbászt megkésett Valentin-napi díszítésként. A töltésből kimaradt kolbászhúsból pedig hamburgerbe való húspogácsákat készítettek. A csapatok nem kímélték a szervezőket, osztották a pálinka mellett az észt is. A domaszékiek például azt mondták, hogy ők a 21. böllérnapjuk tapasztalataira támaszkodva, mire az ásotthalmiak berendezik a helyszínt és felállítják a sátrakat, addigra ők már két böllérnapot is megrendeznek és el is mosogatnak.

Profi szervezés, finom reggeli

A nézelődők közt feltűnt Matuszka Antal, Zákányszék polgármestere. – A jó pap is holtig tanul, átjöttem megnézni. Ez inkább show jellegű, a miénk hagyományosabb, majd viccelődve gyönge hóesést és erős szelet kívánt az ásotthalmiaknak. Száraz Ferdinánd, okleveles hentesmester, domaszéki főböllér a profi szervezést és a finom reggelit dicsérte, így a hagymás vért mi sem hagyhattuk ki.