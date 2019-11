Drimba hadat üzen a szemetelőknek

Néhány kukával és figyelmeztető táblával meg lehetne oldani a maroslelei polgármester, Drimba Tibor szerint azt a problémát, hogy a Makótól a faluig vezető kerékpárút mentén sok helyütt eldobálják a szemetet a zombori átkelőről a sztrádára igyekvő külföldiek. Most segítséget kér ötlete megvalósításához.

Üres üdítős flakonok, nejlonzacskók, használt pelenkák, papírszemét – többek között ilyesmit tartalmaznak azok a hulladékkupacok, amelyek a Makó és Maroslele közti, egy éve elkészült kerékpárutat szegélyezik néhány kilométerenként. A hulladékot nem kerekezők dobálják el, hanem a bicikliúttal párhuzamosan futó autóúton járó külföldiek, azokon a pontokon, ahol le lehet húzódni az útról.

A 400 millióból épült kerékpárút a Maros-parti város és a falu között bő 14 kilométer; egyébként folytatódik Lele után is, Hódmezővásárhelyig, de azon a szakaszon már nem akkora probléma a szemetelés, mert a kiszombori átkelő felől érkező autók a falu után közvetlenül rátérnek a sztrádára.



Drimba Tibor, Maroslele első embere azt mondja, beiktatása óta többen megkeresték már a problémával – van, aki szemétszedő akciót is szervez. Ez azonban aligha hoz végleges megoldást. Drimba szerint szemétgyűjtő konténereket kellene kihelyezni – becslése szerint elég lenne három – , illetve több nyelvű tájékoztató táblákat, amelyek jeleznék, hogy hol tilos a szemetelés és hol vannak a gyűjtők. A kukák üríttetését vállalná a maroslelei önkormányzat, beszerzésükhöz azonban nincs elég pénze. Ezért hamarosan fel fogja keresni a kerékpárút építésében részt vett önkormányzatokat, és a támogatásukat fogja kérni. – Emellett a kerékpárutat rendszeresen használó civilekkel, sportegyesületekkel is igyekszem felvenni a kapcsolatot, hogy addig is együtt tartsuk tisztán a területet – mondta.