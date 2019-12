Egy kicsi hősugárzóval próbálják fűteni a szobát

Egy önkormányzati sorház másfél szobás lakásában lakik négy gyermekével Szuromi-Ágoston Mária. A család havi 90 ezer forintból él. Marika elmaradt a lakbérrel, és fűtésük sincs, egyelőre egy kis hősugárzóval próbálja melegebbé tenni azt a szobát, ahol alszanak.

– Pisti a legidősebb gyermekem, 8 éves. Ákos 7, Szófia 4 éves, a legkisebb pedig kicsi Viktor, aki nemsokára betölti a hármat – mutatta be a gyermekeit Marika.

Támogatásokból élnek

– Viktorka édesapjával jó fél éve élünk külön, akkor költöztünk ide. Támogatja a gyereket, mikor mennyivel tudja. Volt, hogy 20 ezer forinttal segített bennünket. A nagyok apukája a két fiú után 5000 forint gyerektartást fizet, pénzben vagy ennivalóban, esetleg ruhát hoz a gyerekeknek. A kislányt még nem vette a nevére. A fix bevételünk 89 ezer forint, a családi pótlék és a gyes. Dolgozni egy­előre nem tudok, mert a gyerekek sokat betegeskednek. Viktor ebben a hónapban lesz 3 éves, akkor elesünk a gyestől – ecsetelte anyagi helyzetüket.

Napi 2 kiló kenyér elfogy

Marika elmondta, mindegyik gyermeke jó étvágyú. Napi két kiló kenyeret vesz, hozzá felvágottat, tejet. Mindenből a legolcsóbbat választja, így spórol. A húsok közül csak az akciós csirkecomb jöhet szóba.

– Szinte folyamatosan mosok. Most is az egyik adag már beszáradt, össze is szedjük, mert kell a hely a következő adagnak. Úgyhogy mosószerre és öblítőre is le kell csippentenem a havi keretünkből. A kicsinek még pelenka is kell, az is sokba van – mondta. Ez lesz az első telük az önkormányzati lakásban, amely igen hideg. A másfél szobás otthon nagyobbik szobájában alszanak mind az öten, egy kicsi hősugárzóval fűtenek.

Kályhacső is kellene

– Nem nyitogatjuk fölöslegesen az ajtót, hogy ne szökjön ki a meleg. Amíg süt a nap, akkor az is rásegít az ablakon át egy picit, aztán lehúzzuk a redőnyt, az is megfog 1-2 fokot. Van egy kis kályhánk, de kályhacsövet még nem tudtam venni. Tüzelőnk csak minimális van, egy kevésbe fa. Azt mindenképpen vásárolnunk kellene, de hogy miből, nem tudom… Sokszor a lakbér kifizetése is gondot jelent.

A 31 éves asszonynak nincs kire számítania. Érettségije van, és szeretne szakmát is tanulni, hogy könnyebben elhelyezkedhessen.

Nem tudni, miből lesz ajándék karácsonyra

– Szerény karácsonyunk lesz. Fát díszítünk, mert van műfenyőnk, de hogy mi lesz az ünnepi menü, nem tudom. A lakbérelmaradásunk egy részét is rendezni szeretném még ebben a hónapban. Abba nem is merek belegondolni, hogy ajándék honnan lesz… – érzékenyült el az édesanya.

A téli ruhák egy része is hiányzik. A négyből két kisgyereknek nincs még téli cipője, Szofi és Ákos egyelőre edzőcipőben jár.