Egyedül menjünk boltba, tartsunk távolságot az eladóktól és a vásárlóktól

Puszta kézzel ne nyúljunk a pékáruhoz, ne köhögjünk vagy tüsszentsünk rá másra és az árura. A pénztárnál tartsunk tisztes távolságot. A saját egészségünk mellett az eladókéra is ügyeljünk.

Ne legyen családi program a be­­vásárlás – ezt kérik az élelmiszerüzletek a vásárlóktól a ki­­alakult egészségügyi helyzetre való tekintettel. Egyedül, családtagok és barátok nélkül menjünk tehát beszerezni a legszükségesebbeket, ezzel se­­gítve, hogy az áruházakban ne alakuljon ki tömeg. Ha van rá lehetőségünk, kérdezzük meg a családot, az ismerősöket, a ro­­konokat és a szomszédokat, hogy nekik szükségük van-e valamire, hiszen így egy személy egyszerre több háztartás­nak is megoldhatja a bevásárlást. Fontos az is, hogy ne csúcsidőben menjünk üzletbe.

Az idősek ne menjenek boltba

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményt adott ki a vásárlók számára, ebben arra kérik az idősebb korosztályt, hogy ne személyesen vá­­sároljanak. Kérjék meg a hozzátartozókat, vagy bízzák a környezetükben élő fiatalabb korosztályra. Felhívták a figyelmet arra is, hogy aki boltba megy, az jól átgondolt listával tegye azt, hogy a lehető legrövidebbre csökkentsük a vásárlások gyakoriságát és az üzletekben eltöltött időt.

Használjunk zsebkendőt!

Vásárlás közben is fordítsunk figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ általános hi­­gié­niai ajánlásaira is, vagyis ne érintsük meg az arcunkat, különösen az ajkunkat, az orrunkat és a szemünket kézzel. Továbbá köhögéskor és tüsszentéskor takarjuk el a szánkat és orrunkat a könyökhajlatunkkal vagy papír zsebkendővel, utóbbit a lehető leghamarabb dobjuk be egy zárt szemetesbe. Ne köhögjünk vagy tüsszentsünk az áruházban tartózkodókra, illetve a ki­­helyezett élelmiszeripari és más termékekre. Ugyanakkor az üzletek figyelmeztettek, hogy védőmaszk használat nem ajánlott az egészséges em­­ber számára.

Csak azt érintsük meg, amit el is viszünk

Ne fogdossunk meg mindent a polcokon, csak ahhoz érjünk hozzá, amit valóban meg is ve­­szünk. A válogatható friss áruhoz, főként péksüteményhez ne nyúljunk puszta kézzel, használjuk az erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy már eleve azzal a műanyag és papírzacskóval fogjuk meg, amibe csomagoljuk.

Egy méter távolság

A polcok előtti válogatáskor vagy a pénztár előtti sorban álláskor tartsunk biztonságos távolságot más személyektől. Segítségképpen a legtöbb áruházban a pénztáraknál leragasztott sávokkal jelzik az ajánlott távolságot. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása egy méter.

Fizessünk kártyával!

A kasszánál legjobb, ha a készpénzes fizetés helyett inkább bankkártyával fizetünk, ezzel is mellőzzük az érintkezést. A Pénzügyminisztérium kedden döntött arról, hogy április 15-től ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses fizetés kártyás vásárlásoknál. Így a ve­vőnek nem kell megérintenie a POS-terminált. A járvány elleni védekezés érdekében jó megoldás lehet okostelefonnal vagy okosórával fizetni, ugyanis így a rendszer egyáltalán nem kéri a PIN-kódot. A fenti ajánlások betartásával az áruházakban, a kereskedelemben dolgozók munkavégzését is segítjük, valamint a saját egészségünk mellett az övékét is óvjuk. Ne felejtsük el minden vásárlás után fertőtleníteni a kezünket.