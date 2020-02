Ellopta a show-t a csongrádi Turbo

Simán vette az akadályt a Turbo zenekar A Dal 2020 harmadik, utolsó válogatóján. A Csongrádon élő Tanka Balázs vezette banda a zsűrit és a közönséget is levette a lábáról.

Rögtön az élő show elején megadta az alaphangot a Turbo. Úgyis mondhatnánk, hogy az Iránytű mutatta az utat a többieknek – ez ugyanis az együttes legújabb száma, amivel megmérik magukat A Dal 2020-ban.

A rockbanda életében volt egy rövidebb leállás, közel három év szünet után, tavaly ősszel tértek vissza egy újabb nagylemezzel, amit ezúttal magyar nyelven írt meg az eddig angol szövegekben utazó együttes. Ez épp passzol a zenei válogató megújult szellemiségéhez is, hiszen a fődíj ezúttal nem az eurovíziós részvétel, hanem Magyarország legjobb dalát keresik – ezért most csak magyar nyelvű dalok versenyezhetnek.

Az Iránytű pedig nem csak a szöveggel, de a zenével is megfogta a zsűrit: Vincze Lilla, a Napoleon Boulevard EmeRTon-díjas, Apáti Bence táncművész, az Operettszínház balettigazgatója, Nagy Feró, a Beatrice frontembere és Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző is egyöntetűen pozitívan értékelte a számot. Utóbbi egyenesen a Piramis együtteshez hasonlította a Turbot és kiemelte, reménykedik abban, hogy példát mutatnak a jövő rock generációjának is.

Tanka Balázs nemrég párja révén került Csongrádra, de már úgy érzi, befogadta a helyi közösség.

– A Csongrádra költözés egy elég merész vállalkozás volt, de megérte. Nagyon szeretem a várost és a benne lakókat. Van egy kisebb, de annál erősebb kis közösségünk, akik befogadtak elég hamar. Nagyon sok potenciált látok ebben a városban, ami még kihasználatlan. Főleg kulturális és idegenforgalmi területen. Remélem pár ötlettel én is hozzá tudok járulni, hogy egy kicsit színesebb legyen itt az élet – nyilatkozta a zenész.

Továbbjutásuk kapcsán a Turbo énekese elmondta, nem voltak hatalmas céljaik a műsor indulása előtt, de szeretnék minél többször megmutatni az Iránytű című dalukat a televízióban. Erre a zenére úgy tűnik, eddig vevő a közönség is, de hogy meddig juthatnak, azt maga az énekes sem tudja.

– Nem tudom, mennyire vevő erre a mainstream közönség, de remélem, minél tovább. Tavaly az AWS nevű rockbanda nyerte meg a műsort, csak remélni tudom, hogy a mi dalunk is elvisz minket a döntőbe – összegzett Balázs.