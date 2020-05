Előtetőt építettek a nagymágocsi ravatalozóhoz

Nagymágocson szinte már teljesen elkészült a ravatalozó előtetője. A temetőben fakivágás is zajlik, hogy többet ne fordulhasson elő az, mint télen, hogy a zúzmara súlya miatt hatalmas ágak szakadtak le a 100 éves ostorfákról.

– A Magyar Falu Programon nyertünk bruttó 2,3 millió forint forrást az előtető készítésére. Ha minden igaz, a jövő hónap elejére az utolsó simításokkal is készen leszünk – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

– A ravatalozó felújítását, fejlesztését három fázisban végezzük. Először az épület süllyedését szüntettük meg injektálással. Meg kellett erősíteni az alapját, mert vizesedett. A fal süllyedését repedések jelezték. Úgy tűnik, sikeres volt a beavatkozás. Most az előtető készül. A ravatalozóban viszonylag kis számú hozzátartozó tartózkodhat, ezért, ha az időjárás engedi, számos búcsúztatás kint történik. Az előtető viszonylagos védelmet nyújt majd a gyászolóknak az esők ellen.

A harmadik lépésben, a tervek szerint nyár vége felé, a ravatalozó homlokzatát és a belső tereket is felújítja az önkormányzat. Ezt, csakúgy, mint az injektálást, saját erőből oldják meg.

A temetőben most fakitermelés is zajlik. A több mint 100 éves, hatalmas ostorfákat vágják ki. Mint arról lapunk beszámolt, télen, a rárakódott zúzmarától több vastag, korhadt ág is leszakadt a fákról. Szerencsére akkor nem tartózkodott látogató a temetőben, de több sír megrongálódott. Az önkormányzat minden kivágott fa helyett kettőt ültet majd el.