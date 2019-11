Eltűnt a rucaöröm a Kurcáról

Rácz Árpád, a Mindszenti Horgász Egyesület elnöke a napokban arra panaszkodott, hogy a helyi pecások egyik kedvenc helye, a Kis-Kurca nagyon szemetes, ott nem lehet horgászni. Tegnapi ottjártunkkor már letakarították a rucaörömtől.

Nagyon szemetes, pecázásra használhatatlan, alkalmatlan a város közelében lévő Kis-Kurca Rácz Árpád, a Mindszenti Horgász Egyesület ve­­zetője szerint. Azért nevezik kicsinek – természetesen egy folyóról van szó, a Kurcáról –, mert télire zsilippel szabályozva lejjebb engedik a vizét, és így kisebb, alacsonyabb a vízszintje, mint a „nagynak”.

Kérdezősködés, út a Kurcáig

Biztos sokan ismerik a környékbeliek közül a Kis-Kurcát és környékét, nekem kérdezős­ködni kellett, merre találom. Ahogy többen tanácsolták, a Posta melletti utcán mentem le a kisváros határáig. Közben Tóth Istvánnal találkoztam – ő a Tiszán szokott horgászni –, aki pontosan elmagyarázta: egy major mellett elhaladva kell elmenni a zsilipig, a Pintér-hídig, azon megállva balra esik a Kis-Kurca, jobbra a duzzasztott vizű, azaz a nagy. Betartva a szóbeli GPS-t, eljutottam a célig, bár ezt a túrát gyalogosan, ebben a csapadékos évszakban senkinek sem ajánlom…

Tiszta vízfelület

Mikor odaértem, kiderült, hogy a kicsi és a nagy vize egyaránt tiszta, egy-két falevél „csúfí­totta el” a tökéletes festői ké­­pet. Viszont még a városban kérdezősködve is többen állították: igen, mostanában szemetes a víz.

– Most már tiszta, a tűzoltókkal lemosatták róla a rucaörömöt, a szemetet – közölte Gál Mihály, a Mindszenti Horgász Egyesület egykori elnökségi tagja, aki 21 évig volt a civil szervezet gazdasági vezetője. Posztjáról felesége és maga megromlott egészségi állapota miatt mondott le.

– Minden évben tele van „zöldséggel” a víz, a sok foszfor kedvez a rucaörömnek. Úgy tudom, Szegvár tisztított szenny­vize a Kurcába folyik, így belekerül „kicsibe” is, és természetesen nem tudnak mindent eltávolítani belőle, foszfor is marad benne bőven. Nem egyszer, például idén is előfordult, hogy 2 hónapig 5 centi vastagon borította a rucaöröm a Kurcát, amely olyan volt, mint egy zöld erdei út. A Mindszenthez tartozó 12 hektáron volt olyan időszak és rész, mikor alig látszott a vízfelület – emlékezett Gál Mihály.

Ismétlődik

– A növény elhullajtott spórái révén, amint megfelelő lesz szá­­mára a környezet, szinte robbanásszerűen jelenik meg, beborítva a vízfelületet. Aztán, amint lehűl az idő és a víz is, eltűnik. Ez minden évben megismétlődik. A most elpusztult, a híd és a zsilip közé feltorlódottakat pedig a tűzoltókkal mosatták le, ami belefolyt a Ti­­szába, és azon lecsorogva már lehet, hogy elhagyta az országot – mondta Gál Mihály.

A horgászok zöld jelzést kaptak. Útközben is találkoztam pecásokkal, ők azonban nem a Kis-Kurcára, hanem a közeli horgásztóra igyekeztek.

Rucaöröm

Ez a vízi páfrányfaj a víz felszínén úszó, gyökér nélküli növény. Nem vagy gyengén elágazó rövid szárán két sorban átellenesen helyezkednek el úszó levelei. A 10-15 milliméter hosszú, elliptikus levelek felső oldalát rövid, lágy szőrök borítják. A vízbe gyökérszerű, módosult levelek csüngenek. Egyéves faj, tavasszal az iszapban áttelelt spóráiból fejlődnek ki az új növények. A vízi rucaöröm tápanyagban gazdag, meleg állóvizek, holtágak és kisebb tavak lakója.