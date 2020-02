Emlékét nem csak a szobra őrzi

Nemrégiben megjelent a haladó szellemiségű, földeáki születésű Csanád vármegyei nemes, a vörösterror idején kivégzett Návay Lajos fiatalkori naplója. A könyv bemutatóján kiderült: a vidékről az országos közélet csúcsaira is feljutott politikus tudatosan készült pályájára, s az is, megdöbbentő módon még annak a rendszernek az eljövetelét is előre látta, amely mártírrá tette őt.

A most megjelent kötetről Gi­licze János levéltáros, a Návay família kutatója el­mondta: Návay Lajos jogot és politikatudományt tanult, külföldön is járt, és egyetemi évei után kezdte vezetni a most kiadott naplót. Aki belelapoz a kötetbe, két oldalon láthatja, milyen kézírással ve­­tette papírra gondolatait az ifjú Návay – nem volt könnyű olvasmány. Gyakoriak benne a latin, a görög, a német és a francia részek. Személyes hangvételű bejegyzések csak el­­vétve találhatók benne. Ami­­kor mégis személyes hangot üt meg, akkor leginkább Földeákról ír, mint a szülőföldről, ami az erőt adó forrás számá­­ra, és amiben az őseinek 200 évi munkája van benne. Összesen egyébként 20 naplót írt tele. Sajnos a nagy részük 44-ben, amikor az oroszok bevonultak, a fosztogatások miatt elveszett, megsemmisült.

Parlamenti elnök is volt A most kiadott fiatalkori naplót, és egy másikat Földeák po­­litika iránt érdeklődő háziorvosától, Kertész Endrétől kapta meg – akihez egy idős bácsitól került, neki ajándékozta. Návay egyébként 1910–12 között, miután végigjárta a Csanád vármegyei ranglétrát, országos politikus volt: házelnökké nevezték ki, kormányalakítási megbízást is kapott – ez utóbbit azonban elutasította. Ha szeretne további érdekességeket megtudni a Návay famíliáról, akkor keresse cikkünket a szerdai Délmagyarországban!