Felavatták a makói Örömszigetet

Megújult, kibővült óvodát avattak tegnap Makón, Újváros városrészben. Közel félmilliárdot költöttek rá – szép, tágas és korszerű lett.

Örömsziget – ez lett a neve a megújult újvárosi református óvodának, amit vasárnap adtak át Makón. Az ünnepség előtt hálaadó istentiszteletet is tartottak a közeli templomban, majd az ovi udvarán többen is avatóbeszédet mondtak. Farkas Éva Erzsébet polgármester többek között arról beszélt, hogy az utóbbi években szépen gyarapodik Újváros – az óvoda után hamarosan bölcsőde is épül, de sportcsarnok is lesz a városrészben. Lázár János honatya az ezer éves keresztény magyar állam és az ötszáz éves reformátusság hagyományait idézte fel, és azt mondta, ha az új óvodában az Isten-haza-család eszmeiségére alapozzák a nevelői munkát, a gyerekek biztosan megtalálják majd a helyüket az életben. Köszönetet mondott szolgálatukért Fekete Károly püspöknek és Kotormán István helyi elnök-lelkésznek, akik ugyancsak szót kaptak a rövid ünnepségen.

Mint korábban megírtuk, a központi forrásból finanszírozott, mintegy 450 milliós beruházásnak köszönhetően az épületegyüttes alapterülete megduplázódott, és a már meglévő épületrészek is korszerűvé válnak. Többek között tálalókonyhával, tornaszobával, szertárakkal és sószobával gazdagodik az intézmény, de öt csoportszobát is kialakítottak, így több ovist tudnak majd fogadni a korábbiaknál. Az építkezés a Bauszer Kft. munkáját dicséri, amely határidő előtt, kifogástalan minőségben végzett a munkával, és az ünnepségre meglepetést is hozott a gyerekeknek. Jelenleg 113 gyerek jár ide, ősztől azonban emelkedni fog a létszám.