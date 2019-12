Fókuszáljunk a szeretetre a karácsony kapujában állva

A szeretetre figyelmeztet minket a negyedik gyertya. Talán nem véletlen, hiszen a karácsony erről szól, mi pedig már itt állunk a kapujában. Még nem késő megbocsátani a másik hibáját.

Az utolsó gyertya összegzi azt a készületet, amit az elmúlt négy hét során végeztünk. Azt jelzi, hogy itt állunk a karácsony kapujában, éppen ezért érdemes mérlegre tennünk azt, hogy mi is volt a célunk ebben az időszakban, és mit sikerült elérnünk – hangsúlyozta Serfőző Levente oktatási püspöki helynök.

Mindannyian másképp éljük meg

Mint mondta, ma már adventnek is ezer arca van, ahogyan az ünnepeknek is, ahányan vagyunk, annyiféleképp éljük meg ezeket az alkalmakat. – A keresztény kultúrában nekünk törekednünk kell arra, hogy visszakanyarodjunk az advent és a karácsony eredeti üzenetéhez, hogy pontosan miről is szólnak ezek a napok, hetek. Aki az elmúlt négy hétben nem tudta ezt megtenni, az elkövetkezendő pár napban ugyan nem tudja teljes egészében megélni mindezt, viszont hozhat komoly elhatározásokat. Komoly lelkiismeret vizsgálatot tehet, hogy békében és egymást segítve tudjon ünnepelni – emelte ki szemináriumi prefektus.

Még nincs késő megbocsátani

Serfőző Levente rámutatott, az utolsó pillanat emberei vagyunk, last minute a kultúránk. – Az adventet is sokszor ilyen last minuteként szervezzük, mindig valamit az utolsó pillanatra hagyunk, pedig amit a négyhetes várakozás alatt megkaphattunk, azt most két nap nem adja vissza. De még most sincs késő a kiengesztelődésre, a megbocsátásra, hogy képesek legyünk egy asztalhoz ülni Szenteste, együtt ünnepelni és imádkozni, közösen megállni a karácsonyfa előtt. Ez mind-mind rajtunk múlik – tette hozzá.

Úgy véli, az ünnep mindig felemeli az ember szívét, a karácsony különösen, mert ilyenkor még nyitottabb az ember szíve. – Szeretettel töltődik meg a szívünk, ez pedig közelebb engem a másik emberhez és a másikat hozzám. Ezáltal képesek leszünk megbocsátani, el tudjuk nézni egymás hibáit, így szép ünnepet tudunk kialakítani – figyelmeztetett.

Szeretni és szeretve lenni

A nagy rohanásban a legkisebb időt a szeretetre szánjuk, pedig ahogyan a negyedik vasárnap, úgy a karácsony is erről szól. – Úgy vagyunk teremtve, hogy vágyunk a szeretetre és arra, hogy szerethessünk. De ez nem mindig teljesül be és ekkor előjön az a téves gondolat, hogy nem lett tökéletes az ünnep, mert nem sikerült úgy a vacsora, ahogy én szerettem volna, vagy mert nem a tökéletes ajándékot választottam. A karácsony nem ettől lesz szeretetteljes. Sokat merítek abból, hogy amikor megszületett a Megváltó, akkor ő sem tökéletes körülmények között érkezett a világra, a legegyszerűbb környezetet választotta ehhez. Engem ez bátorít arra, hogy a szeretet legegyszerűbb formáját jelenítsem meg, és tudjam értékelni, ha ugyanígy kapok másoktól. Ha ez megtörténik, akkor képesek leszünk igazán szeretni – magyarázta.

Rajtunk múlik

Hozzátette, ahhoz hogy ezt a szeretet az ünnep után is meg tudjuk tartani, nagyon egyszerű döntést kell szem előtt tartani. – Amit megünnepeltem, azt másnap és harmadnap is ugyan lélekkel tegyem meg. Ez szintén saját elhatározás, hogy képes vagyok-e megváltoztatni az életem, amihez Istentől kegyelmet kaphatok – zárta gondolatait.