Gazdátlan aknák okoznak balesetveszélyt

A Szegeden láttam csoportban hívják fel egymás figyelmét a kerékpárral közlekedők azokra az aknákra, amiknek a fedelét a közelmúltban cserélték le a Rókusi körút gyalogos és kerékpáros járdáján.

Egy férfi azt írta, hogy a Tesco Extrától egészen a József Attila sugárútig kivágták a burkolatot, az aknák körülötti részt pedig nem aszfaltozták vissza. Mindenféle figyelmeztető jelzés nélkül hagyták ott a többcentis mélyedéseket, ami kerékpárral igen balesetveszélyes. Egy másik kommentelő szerint már több mint tíz napja így áll a helyzet, változás azóta sem történt. A kerékpárosok nemcsak saját, hanem a járművük épségéért is aggódnak, hiszen szerintük szétvágja a külső gumit az aszfalt éles széle.

Mi is szemügyre vettük az aknákat, csupán az egyiken találtunk bóját. A fedeleken az áll: forgalomirányítás. Így megkérdeztük a Szegedi Közlekedési Társaságot és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ők végeznek-e munkálatokat az említett szakaszon, azonban mindkét cég nemleges választ adott. Az előbbi vállalat vezetője úgy tudja, az aknák alatt a jelzőlámpák irányítása történik. A közmű-szolgáltatók felé is hasonló kérdést intéztünk, de válaszaikból kiderült, nem ők dolgoznak a Rókusi körúton. Kerestük a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-t is az ügyben, válasz azonban nem érkezett lapunkhoz.