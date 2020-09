Gyakorlatilag teljesen leállt a határforgalom

Szeptember 1-jétől lépett életbe a koronavírus-járvány miatti újabb szigorítás, azaz a határok lezárása. Ez nagyjából azt jelenti, hogy kevés kivételtől eltekintve csak magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére, ám számukra is kötelező a kéthetes karantén.

Az ingázók legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül léphetnek be Magyarország területére. A szerb–magyar határszakaszon csak a Horgos–Röszke, a Kelebia–Tompa és a Béreg–Hercegszántó átkelők tartanak nyitva, a kishatárátkelők zárva vannak. Kedden már nem a megszokott képét mutatta a röszkei autópálya-határátkelő sem. Egy egyszerű hétköznapon is sokkal több autó szokott be- vagy éppen kilépésre várni.

Azokat az autósokat, akik még­­is úgy döntöttek, hogy Ma­­gyarországra jönnek, egy men­­tő fogadja a határon. Vele találkoztak először az utazók. Ő mindenkinek megméri a lázát, és akinél a fertőzés jeleit tapasztalta, azt – ha külföldi állampolgár – egyszerűen nem engedte be az országba.

Ha a fertőzésgyanú magyar állampolgárnál mutatkozik, őt azonnal karanténba küldik.

Az intézkedés miatt egy sor változás történt a tömegközlekedésben is. A Volánbusz például azt jelentette be, hogy a nemzetközi utasszállítás kormányzati felfüggesztése miatt bezárja a Kelenföld autóbusz-­állomáson lévő nemzetközi pénztárát. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása céljából a tömegközlekedési eszközökön, így a vonatokon továbbra is kötelező a száj és az orr el­takarása.