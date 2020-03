A jegyzők helyett a kormányhivatalok intézik az építésügyi feladatokat, a kihágásokkal szembeni szankciókról a jövőben a rendőrség dönt, míg a kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatos döntéseket a bíróság hozza meg – ezeket a változásokat hozta a március a közigazgatásban.

Az Országgyűlés által még decemberben elfogadott újításoknak köszönhetően tovább egyszerűsödik a közigazgatás, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés márciustól – közölte a Miniszterelnökség. Mint írták, fontos változás, hogy az elseje után induló közigazgatási eljárások esetén gyorsabbá válik az ügyfelek számára a jogerős döntések meghozatala, ugyanis mind a járási hivatalok, mind a kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz fordulhatnak az ügyfelek közigazgatási per útján, megszűnik tehát a közigazgatási másodfok.

Egységesítés több területen

Jelentős változás az is, hogy a szabálysértési feladatokat márciustól a járási hivatalok helyett már a rendőrség végezi, így a bűncselekményekkel szembeni fellépést és a kisebb súlyú szabálysértésekkel, vagyis a kihágásokkal szembeni szankciók érvényesítését is egy szerv intézi. Emellett egységessé válik az építésügyi igazgatás is, ugyanis a korábban a jegyzőkhöz telepített építésügyi feladatokat teljes egészében a kormányhivatalok végzik a jövőben, hiszen az építésügyi igazgatás soha nem volt önkormányzati feladat. A hatásköri átfedések megszűnésével hatékonyabb lesz az ügyfelek számára az építésügyi engedélyezés.

A bíróság dönt

Hasznos információ, hogy a válások során a kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatos döntéseket a továbbiakban a gyámhatóságok helyett a bíróság hozza meg. Ezáltal az érintett gyermekek érdekeit szem előtt tartva hamarabb születhet végleges döntés.

Megyei feladatok a kormányhivatalnál

Egyszerűbbé, átláthatóbbá vált a kormányhivatalok szervezete is, mivel a megyeszékhely szerinti járási hivataloknak megszűnik a járási hivatalok között betöltött szerepe. Ezek a járási hivatalok eddig az egész megyére kiterjedő illetékességgel végezték többek között az olyan feladatokat, mint a környezetvédelem, munkavédelem, családtámogatás, fogyasztóvédelem vagy a nyugdíjbiztosítás. Ez viszont bonyodalmat okozott az ügyfeleknek, mert nem tudták, hogy egyes ügyekben nem ahhoz a járási hivatalhoz kellett fordulniuk, mint amelyikben élnek. Az új szabályozás által az összes megyei feladatot a megyei kormányhivatalok látják el.