Ha ezekre figyel, a járvány alatt otthon is megfelelően tud edzeni

A kijárási korlátozás idején sok ember kénytelen a négy fal között edzeni, a karantén miatt pedig óriási szükség van arra, hogy megőrizzék testi és lelki egészségüket. Milyen tréninget érdemes ilyenkor elvégezni? Mire kell figyelni? Milyen eszköz szükséges? Hogyan birkózzanak meg a helyzettel az idősebbek? Ilyen kérdésekkel kerestük fel a Mol-Pick Szeged férfi-kézilabdacsapatának erőnléti edzőjét, Bubori Kornélt.

A koronavírus-járvány miatt Magyarországon jelenleg kijárási korlátozás van érvényben, amely ugyan engedélyezi az egészségügyi mozgást a szabadban, de vannak, akik ezt inkább otthon oldanák meg. Főként akkor, ha például városban élve, autó nélkül túl sok emberrel találkoznának, mire például egy töltésre vagy erdőbe érnének, de sokan egyszerűen csak nem akarnak kockáztatni.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében ajánlott is minél kevesebbszer elhagyni otthonunkat, és a lakásban vagy a kertben megoldani a tréningeket. Ahhoz, hogy a testmozgásunk felügyelet nélkül is a megfelelő legyen, érdemes szakmai tanácsot kérni, amit meg is tettünk: Bubori Kornél, a Mol-Pick Szeged férfi-kézilabdacsapatának erőnléti edzője és a RedZone Sport szakmai vezetője árulja el tippjeit.

Mit érdemes venni?

Mielőtt elkezdenénk edzeni, érdemes feltenni a kérdést: milyen eszközre van szükség a ruházaton kívül? A szakember szerint a legfontosabb szabály: semmiképp sem érdemes olyan eszközt beszerezni, amelynek használata edzői instrukciót igényel.

– A TRX és a kettlebell tipikusan ilyen eszközök, és a kézisúlyzót sem ajánlanám, ha kezdőkről van szó – kezdte a beszélgetést Bubori Kornél. – Ha van komolyabb tapasztalat a helyes használatukról, akkor természetesen igénybe vehetők. Az egyszerűbb eszközök, mint például az ugrókötél vagy a különböző ellenállású gumiszalagok, már sokkal inkább ajánlottak bárkinek, így teljesen kezdőknek is. Futógépet, szobabiciklit vagy eliptikus gépet szintén nyugodtan be lehet szerezni, főként, ha kardioedzésre vágynak. Utóbbi eszköz különösen előnyös, hiszen teljes testes mozgást garantál, és jobban kíméli az ízületeket – mondta a szakember.

Hasznos tippek

Az edző egyéb fontos tanácsokat is megosztott velünk: edzés előtt és közben is érdemes szellőztetni, ha nincs lehetőség a szabadban mozogni, és nincs túl hűvös. A polifon használata is ajánlott, különösen most, a járvány idején, amikor még inkább kell figyelni a higiéniára, a puhább felületet garantáló eszközt pedig érdemes fertőtleníteni. Bubori elmondta: ha van rá lehetőség, és nem csúszik a zokni vagy a felület, amelyen edzünk, akkor érdemes hanyagolni a cipő használatát, mert úgy természetes a mozgás a talpizmoknak – persze ezt csak akkor érdemes megfogadni, ha nincs szökdelés, ugrálás a gyakorlatok során.

– Érdemes összekötni a kellemeset a hasznossal, így munka közben naponta többször egy kis kikapcsolódásként mobilizációs gyakorlatokat végezni, mondjuk tévénézés vagy zenehallgatás közben. Egy kis séta is megteszi két-három óránként, és nyújtó gyakorlatokkal is tudjuk kompenzálni, hogy egész nap otthon vagyunk. Ülőmunka esetén fontos figyelni a testtartásra, ki kell húzni magunkat. Ha egész nap görbített gerinccel ülünk, az egészségünk és az edzésünk sem lesz tökéletes – jegyezte meg.

Mi a cél?

Bubori Kornél hangsúlyozta: érdemes feltenni egy fontos kérdést, mielőtt otthon rendszeres edzésbe kezdünk. Mi a cél? Ha ugyanis fogyókúrát tartunk, akkor lehet egy órába sűríteni az összes gyakorlatot. Ha csak egészségünk megőrzése érdekében edzünk, és az izmainkat akarjuk aktivizálni, akkor naponta többször, akár 2-3 óránként is lehet kisebb adagokban tréninget tartani. Ha viszont erősítés a cél, akkor szintén jobb ha egy, maximum két részletben oldjuk meg a napi feladatokat.

– Edzői felügyelet nélkül a legegyszerűbb gyakorlatokat ajánlom, főként a kezdőknek. Ez esetben a saját testsúlyos feladatok a legcélszerűbbek és a legkevésbé sérülésveszélyesek, persze itt is kell ügyelni a helyes kivitelezésre, ellenkező esetben hosszabb távon mozgásszervi gondot okozhat. A guggolás, a fekvőtámasz és az alkartámasztásos plank gyakorlatok a legegyszerűbbek ilyen helyzetekre, utóbbi kapcsán különböző online kihívásokhoz is csatlakozhatunk – nyilatkozta a tréner.

Nyugdíjasok figyelmébe

Mi a helyzet az idősebbekkel? – merül fel a kérdés, hiszen a nyugdíjasoknak például már nem biztos, hogy ajánlottak ezek a feladatok.

– Nekik a sétát javaslom, ha meg tudják oldani a távolságtartási előírások betartása mellett. A séta tempóját időszakonként lehet növelni, addig a pontig, amíg megoldható, hogy gyorsabban haladva is az orrán vegye az ember a levegőt. A sebesség mellett súllyal is nehezíthető a feladat, például az unoka hátizsákját érdemes elkérni pár könyvvel megpakolva. Napi rendszerességű sétával már egy-két héten belül látványos változás észlelhető a közérzetben – hangsúlyozta Bubori Kornél.

Helyes légzés

A légzésre visszatérve: a személyi edző szerint erre nagyon fontos figyelni, ha egyedül mozgunk. Mint elmondta: nem is gondolnánk, mennyit jelent, hogy orron keresztül oldjuk meg a be- és kilégzést. Persze ezt csak bizonyos pulzusszám eléréséig lehet megvalósítani, egy aktív és megterhelő edzés esetén erre már nincs lehetőség. Az edzés hatékonyságához és az egészséges élethez is elengedhetetlen a minőségi alvás, és ebben is segít a légzés figyelése.

– Amíg meg nem szokjuk az orrlégzést, elalvás előtt érdemes az ujjunkat az orr alá tenni, és annyira lelassítani légzést, hogy az ujjunkon alig érezzük a levegőt, ez is segít a mielőbbi elalvásban – árulta el tippjét.