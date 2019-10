Hagyományokat őriznek a bordányi diákok

Együtt főznek, a település értékeit keresik, hagyományait ápolják a bordányi általános iskola hagyományőrző szakkörének tagjai péntekenként.

– Harmincöt éve tanítok ebben az iskolában, én is itt végeztem. Amikor a faluház igazgatója, Kiss Tamás volt, én is részt vettem hasonló programokon – mondta Balogh Ferencné Éva, a bordányi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola történelem, hon- és népismeret tanára, aki közel 15 éve vezeti a hagyományőrző szakkört, amelynek tagjai annyira elfoglaltak voltak pénteken, hogy alig tudtuk összeszedni őket. A nyolcadikosok a hagyományos novemberi Iskolabálra készülnek Pálinkó Lujza táncművész vezetésével, mások matek előkészítőn voltak, a többiek pedig ebédeltek.

Amíg vártunk rájuk, a szakkör vezetője elmondta, péntekenként a gyerekekkel közösen járják a falut, a helyi értékeket keresik-kutatják. Régi eszközöket, régiségeket, használati és dísztárgyakat gyűjtenek. – A múltkor bevittem órára egy fakutyát, a gyerekek fél órán át találgatták mi lehet, mire egy kislány rájött, hogy régi csizmalehúzó eszköz volt. A jeles napokhoz kapcsolódóan – Luca-nap, Gergely-járás – is felkészülünk a tudnivalókból. Ma szilvás-almás lepényt készítettünk, amihez a gyerek dobták össze és hozták a hozzávalókat. A diákok is gyűjtik a nagymama receptjeit – magyarázta a szakkörvezető. A szakkörösök korábban a faluház konyhájában főztek most első alkalommal használták az iskola új nemrégiben átadott tankonyháját, amiről mi is írtunk már lapunkban.

Csak két fiú van köztük, akikből nem tudtuk kiszedni, miért járnak oda. Az ötödikes Szabó Zsolt aztán elárulta, a lányok sok mindent megcsinálnak helyettük. – Nélkülünk a fiúk semmit nem tudnak – egészítette ki gyorsan osztálytársa, Császár Ramóna.