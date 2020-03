Hajdú Géza: Abban hiszek, hogy maradandót kell alkotni

Géplakatosként végzett, de többre vágyott a melós életnél Hajdú Géza. Népművelő lett, Szeged legnagyobb művelődési központját is igazgatta, legtöbbet azonban Kiskundorozsmáért dolgozott. Szerethető városrésszé tette a környéket, integrálta a romákat, 64 évesen pedig még most is rengeteg terve van.

Hajdú Géza kapta idén a Szegedért Alapítvány társadalmi-állampolgári kuratóriumának Deb­­reczeni Pál-díját. A város ikonikus népművelője ugyan már régóta Kiskundorozsmán dolgozik, azonban a kis művelődési ház igazgatójaként is jelentősen hozzá tud járulni a közösségépítéshez.

– Teljesen váratlanul ért ez az elismerés. Kaptam már Tápéért, Dorozsmáért és Szegedért Emlék­érmet, Kölcsey-emlékérmet, il­letve van két miniszteri dicséretem és egy Juhász Gyula-díjam is, de ez a mostani egy társadalmi elismerést tükröz attól a közösségtől, ahol dolgozok. Ez külön ér­­téket ad a díjnak, és számomra azt jelzi, hogy jó az az út, amin haladok. Ráadásul megnéztem, előttem kik vehették már át ezt az elismerést, és külön büszkeséggel töltött el, hogy ebbe a társaságba tartozhatok – fogalmazott a díjazott.

Többre vágyott a szakmunkás életnél

Hajdú Géza eredeti szakmáját te­kintve géplakatos, pályája elején két évig így kereste kenyerét. – A munka örömöt adott számomra, de a körülmények nem tetszettek – mesélte. – A melóstársak folyamatosan káromkodtak, a munka végeztével pedig beültünk a kocsmába, majd hazamentünk aludni. Egy idő után úgy éreztem, ennél többet szeretnék. Édesapám könyvtárigazgató volt, testvérem, aki azóta már professzori címet is szerzett, szintén. Ez a kultúra felé jóval nyitottabbá tett, ráadásul láttam, ők tesznek a közért, és ez tetszett nekem. Ezért váltottam, és Csongrádra mentem a művelődési központba dolgozni. Ott pedig megszerettem ezt a munkát, ezért előbb népművelő, majd történelem szakon is diplomát szereztem. Amikor pedig 1979-ben a dorozsmai művelődési házban megüresedett egy hely, ide jöttem dolgozni.

Hajdú Géza akkor vált város szerte ismertté, amikor a Bartók Béla Művelődési Központhoz került. Évekig igazgatója volt az intézménynek, amelyet végül 2008-ban megszüntettek. – Nagyon rosszul érintett ez az intézkedés, hiszen sokat küzdöttem érte. Visszatérve Dorozsmára azonban ismét azt csinálhattam, amit igazán szerettem. A Bartókban 80 százalékban az igazgatással foglalkoztam, itt viszont a szakmára tudok ugyanennyi munkaidőt fordítani. Egy olyan embernek pedig, aki szeret nyüzsögni, ez fontos – mondta.

Megbecsüli a dorozsmaiakat

A népművelő a kapcsolattartást különösen fontosnak tartja munkájában. – A művelődési háztól nagyjából 100 méterre van az ABC, de van, hogy fél óra alatt érek át oda, mert meg-megállok beszélgetni. Azt gondolom, a másik megbecsülését mutatja, hogy ha találkozunk, nem rohanunk szó nélkül tovább. Ezeknek a beszélgetéseknek köszönhetően pedig megtudom, mire van szükségük a dorozsmaiaknak – mesélte. Így fordulhat elő az is, hogy mindenkit hasznossá tud tenni a környezetében. – Olyan még nem volt, hogy ha valaki dolgozni akart, ne találtam volna meg, hogy miben tud segíteni – fogalmazott. Több tucatnyi helybelit tud így különféle munkákba bevonni és a közösség építésének aktív ré­­szesévé tenni.

– Abban hi­­szek, hogy ma­­radandót kell alkotni, mert ezzel lehet a helyiek identitását erősíteni, és elérni, hogy szeressenek itt élni – mondta a népművelő, akinek nevéhez fűződik példá­­ul 23 dorozsmai füzet, amely a településrész történelmét és ér­­tékeit dolgozza fel, de a kőbárányos kutat és a Kálváriát is neki köszönhetik a helyiek. – Ha pedig valamit szeretnék megvalósítani, nemcsak a markomat tartom, hanem teszek is érte. Amikor kértem, mindig azt mondtam: ennyi pénzem van, segíts, hogy meglegyen a teljes összeg. Így lett például kemencéje és Petőfi-szobra is Kiskundorozsmának. Azt vallom, hogy nem koldus va­­gyok, aki üres kézzel kéreget, hanem egy jó ügy szolgálója. És ehhez az is hozzátartozik, hogy mindig csak annyi pénzt fogadok el, amennyire tényleg szükség van – beszélt elveiről Hajdú Géza, aki a politikát is távol tartja intézményétől. – Kiskundorozsmán most is és korábban is egy ellenzéki és egy kormánypárti képviselő dolgozott, de én mindig azt mondtam, nem a szín számít, hanem hogy együtt tudjunk mű­­ködni. Éppen ezért nekem mindegy, hogy mézeskalácsot osztunk vagy utat építünk, amíg mindez a közösség célját és előrehaladását szolgálja.

Azt adta a romáknak, amiből kevés jutott nekik

Kiskundorozsma népművelője a romákért is rengeteget dolgozott az elmúlt évtizedekben azon a településrészen, amelyet sokáig ezzel a népcsoporttal azonosítottak. – Egyszer utaztam a buszon, a kórháznál pedig felszállt néhány hangos, ápolatlan roma fiú. A kö­vetkező megállóban leszállították őket, én pedig azon kezdtem el gondolkozni: a fene egye meg. Bármelyikünk születhetett volna oda, ahova ők, milyen igazságtalan, hogy származásuk miatt különböztetjük meg őket. Nem tudtam elfogadni, hogy embereknek csak azért kell lehajtott fejjel járniuk, mert cigányok. Úgyhogy klubot szerveztem nekik, táboroztattam őket és végigasszisztáltam egy generáció felnövekvését, akiknek már tudtam segíteni az integrációjában. Ezek a ma már 50 éves emberek még mindig úgy köszönnek nekem, hogy Csókolom, Géza bácsi, és megbecsülnek azért, hogy azt adtam, amiből kevés jutott nekik: sikerélményt és szeretetet.

Hajdú Géza 64 éves, de mint mondta, nem érzi a kort, és még rengeteg terve van. – Ha kitöltöm az igazgatói kinevezésemet, 67 évesen fejezem be a munkát. Rengeteg tervem van még. Szeretném például fejleszteni a Ligetet, felújíttatni a régi művelődési házat, a megújult szélmalomhoz pedig szabadtéri foglalkoztatót és vizesblokkot építtetni. Sőt: még egy Dankó Pista-szoborról is esett már szó. Ezek többségét nem én találtam ki, de feladatomnak érzem, hogy olyan helyzetet teremtsek, hogy megvalósítható­­vá váljanak. Az a lényeg, hogy amit felvállalok, becsülettel csináljam, amíg csak lehetőségem van tenni a közösségért.