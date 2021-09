Harminc éve a szorobán hazai fővárosa Makó

Harminc esztendeje igyekszik népszerűsíteni szerte az országban egy makói pedagógus, Vajda József és felesége az abakuszfélék családjába tartozó, távol-keleti eredetű golyós számolóeszközt, a szorobánt. A jubileumot most egy kiállítással ünneplik a makói levéltárban, amelynek megnyitójaként Varga Márta kommunikációs szakember beszélgetett a házaspárral.

A makói járásban iskolai tanóra keretében első alkalommal 1991 áprilisában, a királyhegyesi általános iskolában használták a 450 éves múltra visszatekintő számolóezközt. Azóta több ezren tanulták meg a Vajda házaspártól, hogy segítségével az akár még írni-olvasni sem tudó gyerekek is játszva tanulhatnak meg villámgyorsan számolni.

Az arany szorobán titka

Időközben tankönyveikért, tanszereikért, oktatóprogramjaikért, továbbképzéseikért és számítógépes távoktató metódusukért számtalan rangos szakmai kitüntetést, díjat kaptak. Többek között Az évszázad taneszköze díjat is. Egyetemi szakdolgozati témául ugyancsak a szorobán szolgált. Emellett meghívták őket a számolóeszköz hazájába, Japánba is, és többször szerepeltek az ottani televíziók műsoraiban mint a japán kultúra egyfajta nagykövetei.

Lapunk arról is beszámolt, hogy egy japán mester leszármazottai munkásságának elismeréseként egy aranyozott szorobánt küldtek Vajda Józsefnek. A három évtizednyi rögös, mégis dicsőséges út állomásait a kiállítás is megidézi, ráadásként bepillantást enged a szorobán történetébe is.

A vasárnapi vasalás eredménye

Bár a Vajda-házaspár munkássága ismert a nyilvánosság előtt, arra már kevesen emlékeznek, hogy az egész hogyan indult. A levéltári beszélgetés során ez is kiderült.

Mint elhangzott, az ugyancsak pedagógus feleség, Vajdáné Bárdi Magdolna figyelt fel három évtizede egy vasárnapi vasalás közben egy tévéműsorra, amelyben a szorobánt – alighanem először – bemutatták Magyarországon. Az eszközt ügyesen használó kisdiákok eredményeit hitte is, meg nem is.

Egészen addig, amíg a fejébe nem vette, hogy saját diákjaival is kipróbálja. A lelkesedés aztán átragadt férjére is, aki ezermester lévén nyomban el is készítette az első szorobánokat. Mint Varga Márta megjegyezte, nem az volt a kérdés, hogy miből készített szorobánt, hanem az, hogy miből nem.

Makón nem lettek próféták

Noha a szorobán magyarországi fellegvára három évtizede Makó, érdekes módon a Vajda-házaspár sem tudott prófétává lenni saját hazájában. Az elmés eszközt ugyanis, ami végső soron fejben számolni tanít meg, szerte az országban sokfelé használják már, Makón azonban egyik iskolában sem.

Jelenleg a közelben a kiszombori általános iskola diákjai találkozhatnak vele a matematikaórákon, Vajdáné ugyanis ott tanít. Mi pedig a makói levéltárban, ahol a nem mindennapi kiállítás október 27-ig látható.