6 megyei településről van eddig szépségkirálynő-jelöltünk – még Te is az lehetsz!

Tizenhárom Csongrád megyei lány portfólióját készítették el eddig fotós kollégáink – ők már biztos résztvevői a Tündérszépek országos szépségversenynek.

Bár olvasóink többüket már megismerhették, hiszen minden nap bemutatunk közülük valakit, ezúttal készítettünk egy összesített statisztikát is, milyen csinos hölgyeknek lehet majd szorítani a következő időszakban, hogy bejussanak előbb a regionális, majd az országos fordulóba.

A legtöbb szépségkirálynő-jelölt egyelőre szegedi: nyolc lány is a megyeszékhelyről jelentkezett. További egy-egy versenyzőnk van Makóról, Mórahalomról, Ásotthalomról, Domaszékről és Tiszaszigetről. A versenyre 16 és 29 éves kor közötti hölgyek nevezését várjuk, egyelőre azonban úgy tűnik, a középiskolát frissen elvégzettek vannak a legtöbben, hiszen a 18-19 éves korosztály a legnépesebb. A legfiatalabb jelentkezőnk 16 éves, neki szülői engedélyre is szüksége volt, hogy elinduljon a versenyen. A legidősebb Csongrád megyei lány 26 éves. Érdekes, hogy egyelőre a barna hajú lányok vannak túlsúlyban, a versenyzőink többsége sötét hajszínnel rendelkezik. Többen egyébként modellkednek, van néhány sportolónk és táncosunk is, és van egy jelentkezőnk, akinek célja a világbéke elérése – mint minden komoly szépségkirálynő-jelöltnek. A jelentkezéseket egyébként még mindig várjuk a www.tunderszepek.hu oldalon.