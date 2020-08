Házakat épít és varrógépeket szerel a deszki Balázs Julianna

Nem túl nőies szakmákat választott magának Balázs Julianna, ezt már akkor mondtuk, amikor még csak a varrógépszerelői állásáról tudtunk. Azt követően derült ki, hogy 2008 óta már hat házat is építettek a férjével. Az ács, az asztalos, a bádogos, a víz- és a villanyvezeték-szerelő munkáját is ők végzik el. Most a Balatonnál újítanak fel egy parasztházat, nyaraló lesz belőle.

– Julikától kaptuk a varrógépet, hogy minél több maszkot tudjunk megvarrni. Ő újítot­­ta fel teljesen a régi gépet, ugyanis varrógépszerelő – mondták lapunknak még áprilisban a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvoda dolgozói. Fo­­tós kollégámmal mi gyorsan rá is vágtuk a kérdést:

– Egy hölgy szereli a varrógépeket a településen? Ekkor el is határoztuk, hogy megkeressük Balázs Juliannát. Az interjú idő­­pontját egyeztettem volna vele, azonban komoly akadályokba ütköztünk, épp egy épít­­kezésen volt, de nem ám nézelődni, ő maga javította a házat éppen akkor a Balatonon. Tizenkét éve ugyanis az építőiparban utazik. Nem túl nőies szakmákat választott magának, lapunknak elárulta, miért alakult így az élete.

Fiatalon döntötte el

– 13-14 éves korában általában még nem tudja az ember, hogy mi szeretne lenni. Én a testvérem javaslatára elvégeztem a varrógépszerelői iskolát, 1983-ban végeztem, majd utána levelezőn érettségiztem le. Azonnal el is helyezkedtem, 21 évig dolgoztam egy cégnél szerelőként, aztán jelentős bércsökkentés miatt otthagytam őket. Háznál kezdtem el ezzel foglalkozni, leginkább ismerősöknek segítek baráti alapon. Még egy cégnél próbáltam el­helyezkedni, de a beígért 10 év helyett csak 1 évig tudtak alkalmazni pénzügyi problémák miatt, ráadásul már nemcsak varrni és szerelni kel­­lett, hanem egyre több más jellegű munkát is rám akartak tolni. Így inkább csak Deszken se­­gítek, akinek kell, szokták is mondani, hogy nem épp nőnek való feladat, de én nagyon szeretem – mondta el lapunknak Julianna.

Alig van már jó szerelő

Mint mondta, ma már hiányszakmának számít a varrógép­szerelő, éppen ezért segít szabadidejében, akinek gondja van. – Mindig van benne kihívás, talán ezért is kedvelem annyira. Nincs olyan, hogy min­­dent tud és ismer a szerelő. Pláne, hogy folyamatosan változik a gépek összetétele, a mai varrógépek már programozhatók, számítógéppel vezéreltek. Az meg már egy másik szakma, én a mechanikai részében tu­­dok megoldást találni, de ez már úgy megy, mint a mosógépeknél, hogy hiba esetén az egész vezérlőpanelt cserélni kell – magyarázta. Milyen ka­­cifántos mondatok egy nő szájából.

Juliannától megtudtuk azt is, hogy a legújabb varrógép a Jack típusú, de már ez is Kínában készül, nincs már japán gyártmány, mind kínai. – Szabadidőmben varrni is szoktam, de nem kell nagy dol­­gokra gon­­dolni. Pél­­dául szabadidőruhákat készítettem, mert az építkezésen ab­­ban szeretünk dolgozni, a munkaruha nem kényelmes, és jóval drágább is – részletezte.

Deszken építkeztek

Kiderült, 2008 óta dolgozik fér­­jével az építőiparban, már hat házat építettek fel ketten Deszken, amiket aztán értékesítettek. Emellett többet fel is újítottak. Mindent ők csinálnak, csak a tervező segítségét szokták kérni.

– A kőműves, az ács, a villanyszerelő, a vízvezetékszerelő, és minden ilyen szakem­ber munkáját mi magunk vé­­­gezzük el. Korábban, amikor még nem igazán volt internet, bementünk a szakboltokba, és ott könyvekből néztünk ötleteket, valamint hogy mit mivel kell elkészíteni. Aztán szakla­­pokat kezdtünk vásárolni, il­letve ma már az interneten is szoktunk információt gyűjteni, amikor van erre időnk. Amikor az első házat építettük, akkor abban az utcában lakott egy ács, aki készített nekünk egy sablont, azóta az alapján dolgozunk. Én megrajzolom a há­­zat, aztán a tervező elkészíti pont olyanra az engedélyes terveket – osztotta meg.

Minden házat egyforma technikával és alappal készítenek el, ezek 80-90 négyzet­méteres in­­gat­­lanok. Min­­degyik kétszobás, plusz a nappali. Emelt szintű szerkezetkész állapotúak, belülről be vannak vakolva, műanyag nyílászárókkal vannak ellátva, valamint a villanyvezetékek be vannak csövezve, és a fűtéscsövek is a helyükön vannak. Így az új tulajdonosnak a radiátort kell megvennie és a burkolatról kell gondoskodnia.

2-3 hónap alatt állt a ház

Julianna elmondta, építeni jobban szeretnek, mint felújítani, hiszen az utóbbival jóval több munka van a bontás miatt. – Egy házat 2-3 hónap alatt építettünk meg. Hajnalban kezdtük a munkát a férjemmel, és addig csináltuk, amíg a szúnyogok be nem hajtottak minket. A kánikulában néhány órát pihentünk, majd délután háromtól folytattuk, amíg csak láttunk.

A munkabérünk az eladásból volt. Hamar megtérült a befektetett összeg, hiszen egy hónapnál tovább egyiket sem kellett hirdetni. Sőt, volt olyan, hogy az egyik vevő visszamondta, aztán mégis csak kellett neki, viszont közben jöttek nézni mások is, akik szintén meg akarták

volna venni a házat. Végül építettünk nekik is egy ugyan-

olyat – számolt be kérdésünk­­re.

Visszavesz a tempóból

Ugyanakkor beszélt arról is, hogy most már visszavettek a tempóból, mert nagyon túlhajszolták magukat, szerinte sok volt nőként a 21 kilós téglát emelgetni. Szerintünk is. – Jelenleg a Balatonnál újítunk fel egy parasztházat, nyaraló lesz belőle. Azonban a szomszédban élőknek is megtetszett a munkánk, így már több felkérést is kaptunk, de nem vállaltuk, mert nem akarjuk túlvállalni magunkat. Nézeget­jük a házakat, de nagyobb építkezésbe már nem akarunk belefogni – tette hozzá. Így még az is lehet, hogy hamarosan újra a varrógépszerelés lesz a főbb tevékenysége Balázs Juliannának.