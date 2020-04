Házhoz is viszik a leckét a tanárok

A digitális oktatáshoz számítógépre, laptopra vagy okostelefonra van szükség, de sok családban ennél alapvetőbb dolgokra sincs pénz. A falusi iskolákban azonban ugyanúgy meg kell oldani ezt a helyzetet, mint az elit városi intézményekben. Meg is oldják – ez viszont rengeteg kreativitást és pluszmunkát igényel a tanároktól.

A digitális oktatás sok helyen komoly kihívás elé állította a családokat. Az okoseszközök egyáltalán nem számítanak a háztartások alapvető tartozékának, főleg a nehéz körülmények között, a falvakban és tanyákon élők számára. Az iskola azonban az ő gyerekeik számára is kötelező. Mostanra a legtöbb helyen megoldották, hogy leg­alább egy eszköz minden háztartásban legyen, ezeket azonban használni is tudni kell.

Mindenkinek segítenek

– Kiosztottuk az iskola tulajdonában lévő összes tabletet, és a Csongrád Megyei Önkormányzattól laptopokat is kaptunk. Így a harmadik hétre elértük, hogy mindenki, aki jelezte, hogy önerőből nem tudja megoldani, hogy a digitális oktatáshoz szükséges technika rendelkezésre álljon, kapott segítséget – mondta lapunknak Somogyiné Utassy Ibolya, a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. A baksi, tömörkényi, pusztaszeri és ópusztaszeri tagintézményekbe összesen hatszáz gyerek jár.

Rugalmasnak kell lenni

– Igyekeztünk mindenkinek segíteni. Volt, ahova zsírkrétát, rajzlapot és ragasztót is vittünk, sőt a csomagba tisztító- és tisztálkodószerek is kerültek, mert arra is szükség volt – mesélte az intézményvezető. Hozzátette: falvakban, tanyákon élők esetében ennyi segítséggel sem lehet megvalósítani az élő kapcsolatos, online oktatást. – Van olyan család, ahol hat gyerek osztozik egy telefonon és egy tableten, máshol pedig az egyetlen okostelefon napközben a dolgozó szülőknél van, így a gyerek csak délután tudja használni. Rugalmasan kell tehát kezelni a helyzetet, ráadásul arra sem alapozhatunk, hogy a szülők mindenhol tudnak segíteni, hiszen sok esetben ők sem jártasak a digitális világban – tette hozzá az igazgató.

Elérhetők a tanárok

Az intézményben az online oktatás így leginkább a videóra felvett és elküldött tanári ma­gyarázatokból áll. Emellett az alsós tanítók például hetente személyesen viszik ki házhoz az általuk összeállított feladatlapokat, a kicsik ugyanis ezekkel sokkal könnyebben boldogulnak, a nagyobbak pedig osztálycsoportokban beszélhetik meg a teendőket. – A gyerekek időpontra meghatározott online jelenlétét nem várhatjuk el, mindenki akkor oldja meg a feladatokat, amikor arra lehetősége van. De a pedagógusaink folyamatosan elérhetők. Heti rendszerességgel pedig beszámolót készítenek, hogy ki nem készíti el a feladatait vagy válik elérhetetlenné, hogy egyből utána tudjunk nézni, szüksége van-e a családnak segítségre – beszélt az igazgatónő a kialakított rendszerről.