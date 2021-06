Hétvégén újraindulnak a Jovány-buszok Vásárhelyen

Június 5-én, szombaton újraindul az önkormányzati buszjárat a Jovány Busz Kft. szolgáltatásával. Mint ismeretes, a cég működését a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 3 hónapra felfüggesztette, mert a vállalkozás két autóbusza nem rendelkezett megfelelő engedéllyel, és a 2×100 ezer forintos bírság, illetve a felszólítás ellenére sem állította le a kft. az utasszállítást.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonyéknál a fővárosra nem, de saját jutalmukra bőven akad pénz

Szombaton új fejezet nyílik a vásárhelyi helyi buszközlekedés mostanság botrányosra sikeredett könyvében.

Ez történt eddig buszügyben

Lapunk is beszámolt róla, hogy az önkormányzat Jovány Gyula tervei alapján írt ki egy eljárást a helyi buszközlekedési szolgáltatásra, amit maga Jovány Gyula nyert meg 90 millió forintos ajánlatával. A közgyűlés 2021. március 1-jétől 2 évre a cégre bízta a helyi buszközlekedés működtetését. Mivel az önkormányzat nem bontott szerződést a Volánbusszal, ezért a Jovány mellett a Volán buszai is jártak egyidejűleg.

A járatözön azonban csak 3 napig tartott, mert a kormányhivatal a fentebb említett okok miatt felfüggesztette a Jovány Busz Kft. működését. A 3 hónapos büntetés most jár le. Ez idő alatt a Volánbusz tovább folytatta az utasszállítást. A kétóránkénti járatokért azonban, erről maga Márki-Zay Péter beszélt egy videójában, az önkormányzat nem fizet.

Az önkormányzati helyi buszjárat újraindításáról Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a május 30-i szokásos, vasárnap esti élő videóbejelentkezésében ejtett szót.

Kapcsolódó cikkek

Vásárhely elfelejtett szólni a Volánnak, hogy felmondta a szerződést

Több helyi busz üresen közlekedett Vásárhelyen

Maszk nélkül szállt buszra Márki-Zay Péter

Parkolókat szüntettek meg

Buszbotrány: Három hónapra leáll a Jovány

Hétfőn busszal megy dolgozni a polgármester

– Június 5-én, szombaton új­­ra elindulnak az óránkénti, városkártyával ingyenesen használható buszjáratok Hódmezővásárhelyen. Mint ahogy márciusban megígértük, ez most is él, hogy két hétre teljesen ingyen használhatja bárki, azok is, akiknek nincs városkártyájuk

– mondta Hódmezővásárhely polgármestere.

– Én is ezt fogom tenni. Már szombaton kipróbálom újra a buszjáratot. Hétfőn pedig, ugyanúgy, mint március 1-jén, busszal megyek a munkahelyemre, a polgármesteri hivatalba. A Kálvin téren, a régi Béke mozinál szállok fel, és a Hősök teréig utazom

– említette meg a saját buszozási terveit.

Néhány jármű még engedélyre vár

Márki-Zay Péter a videóban arról is beszélt, hogy egyelőre 15 napos járatot lát biztosítottnak.

– A buszok többségének minden papírja megvan, de van egy vagy két olyan jármű, pont a kicsi buszok, amiket a korábbi lengyel, belga, holland beszerzés helyett vásárolt Jovány Gyula, amelyiknek még nincs meg mindegyik engedélye. Ahhoz, hogy forgalomba állíthassa őket a vállalkozó, a Közlekedési Hatóság vizsgája is szükséges – vázolta a polgármester. Azt is elmondta, a megyei kormányhivatal elfogultságot jelentett be, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) még nem jelölte ki az új eljáró hatóságot.

– Jovány Gyulának, bár sze­retné megszerezni az engedélyeket, egyelőre nincs hová mennie. Azt remélem, hogy 15 nap után továbbra is járnak majd az óránkénti buszok

– emelte ki a polgármester.