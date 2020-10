Így néz ki a vadiúj dorozsmai kutyafuttató – Galéria

Szerdán hivatalosan is birtokba vették a kutyások a futtatót.

Két évvel ezelőtt Losoncz Tímea kereste fel Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselőjét, Mihálffy Bélát azzal, hogy szükség lenne egy kutyafuttató kialakítására Do­­rozsmán, főként azoknak, akik a társasházak lakásaiban élnek kutyáikkal. A kérés meghallgatásra talált, így Mihálffy összefogott Fodor Antallal, a településrész másik képviselőjével, és saját keretükből forrást különítettek el a beruházásra, ami mintegy 1,2 millió forintba került.

Szerdán hivatalosan is birtokba vették a kutyások a fut­­tatót. Tímea lapunknak el­mondta, amikor sétálni viszi törpetacskóját, sokszor szembesül azzal, hogy a magánházakban élők panaszkodnak rá, mert szerintük nem szedi össze az ürüléket, valamint felébrednek az ugatásra reggel. Ezért tartotta fontosnak a futtató létrehozását. Megjegyezte, a kutyák itt közösen tudnak játszani, a kutyások pedig közösséget formálnak majd.

Fodor Antal rámutatott, a jogszabályok szerint póráz és szájkosár nélkül csak a futtatóban lehet szabadon a kutya, ezért szerettek volna egy legális helyet kialakítani a kutyatartóknak, ahol el tudják engedni a jószágaikat.

Mihálffy Béla hozzátette, a jövőben játékokkal szeretnék fejleszteni a területet, valamint napelemes világítást is kihelyeznek, hogy esténként is használni lehessen a létesítményt. Ezt a város kutyafuttatókra lehatárolt keretéből szeretnék megoldani, de ha ez nem megoldható, akkor képviselői keretük terhére fejlesztenek.

Losoncz Tímea mellett a Vidám Nők Klubja is jelezte többször, hogy nagy szükség van a futtatóra. Kárpáti Andrea, a klub tagja elmondta, többen arra panaszkodtak, hogy kicsi lett a futtató, de szerinte azért is jó, hogy nem nagyobb a terület, mert így szocializálódnak a kutyák is.