Játékos egyetem, ami magáról az életről szól

Tavasszal folytatódik a Katolikus Ház Családegyetemi programja, amely már a tizenkettedik félévénél tart. Játékos terepgyakorlatok, komolyabb szemináriumok és előadások segítik abban a családokat, hogy ápolják, gondozzák kapcsolataikat.

– A Házasság hete adta az ötletet, ekkor ugyanis mindenféle rendezvényekre hívjuk a családokat. Arra gondoltunk, ezt érdemes lenne továbbvinni, hogy egy évben ne csak egy hét szóljon a családról. Így 2014 óta tulajdonképpen az egyetemi félévekhez hasonlóan egy úgy­­nevezett Családegyetemet indítottunk, azzal a céllal, hogy a párok ápolják, gondozzák kapcsolataikat – mondta el Bucskóné Lehota Ágota, a Szeged–Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözpontjának irodavezetője.

Krediteket gyűjthetnek

Az immár hatodik éve sikeresen működő Családegyetem olyan témákkal foglalkozik, amelyek a hétköznapi élethez szorosan és gyakorlatiasan kapcsolódnak. Ugyanakkor van benne játékosság is, ami a komoly tartalomnak ad derűs keretet. A játékosság konkrétan azt jelenti, hogy a résztvevők az egyes kurzusokkal krediteket gyűjthetnek, amivel a tanév vé­­­­gén különböző családi élményeket adó felajánlásokat nyerhetnek, például randijegyeket, élménykuponokat. Szerepelt már az elmúlt években olyan kurzus is a palettán, amely kifejezetten játékos párkapcsolatépítő program volt. Ők maguk ezt „játékegyetemnek” hívják, hiszen az egyetemi tanulmányokhoz hasonló kifejezéseket használnak, mint például szeminárium, terepgyakorlat.

Női este és Férfikör is van

– Az előadásaink nyitottak, bárki eljöhet. Ezek szólnak a párkapcsolatról, a gyereknevelésről, a konfliktuskezelésről, önismeretről, vagyis mind-mind olyan témák, amelyek az életünk részei. Tartunk szemináriumokat, ezek már kisebb létszámos csoport foglalkozások, ahová érdemes előre bejelentkezni. Van olyan, ami csak nőknek és csak férfiaknak szól – magyarázta a CsaládKözpont vezetője. Elmondta, a Női este szemináriumon olyan témákat dolgoznak fel, amelyek a nők életével függnek össze, úgymint az időgazdálkodás, a család összetartása, életvezetés. A férfiak másképp beszélnek egymás között dolgaikról, ezt a Férfikörben tehetik meg.

Speciális élethelyzetben lévőket is várnak

Az előző évek egyik legnépszerűbb szemináriuma az erőszakmentes kommunikáció volt.

– Azt próbáljuk átadni a résztvevőknek, hogy miként tudnak kritikamentes őszinteséggel jelen lenni kapcsolataikban, hogyan kommunikálhatják a problémáikat a másik fél felé, úgy, hogy ne bántsák meg egymást. Ez a kurzus már be is telt – mondta el Bucskóné Lehota Ágota. Olyan előadásaik is lesznek most tavasszal, amelyek speciális élethelyzetben lé­­vőknek szólnak. Hosszú évek óta hagyomány az özvegyek és gyászolók lelki napja, idén újabb témát is felkarolnak, az Életközép esélye címmel a változókorban lévőket várják.

A Családegyetem programjairól részletes információt a www.csaladegyetem.hu oldalon találnak.