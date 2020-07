Jól alszik esténként Csongrád-Csanád megye

Egy felmérés szerint mi vagyunk a legjobb alvók. Míg országosan fél órán belül az emberek 66 százaléka alszik el, addig megyénkben ez az arány 74 százalék.

Két hónapon át tartó országos felmérést végzett az Aludj jól, Magyarország! program. Kiderítették, hogy mi, magyarok hogyan alszunk. Reprezentatív online kérdőíves kutatásukat több mint hatezren töltötték ki teljesen, amelyből az alábbi eredmények születtek.

A minőség ebben is fontos

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy megyénkben valamiért az emberek jobban alszanak. Ezt a megállapítást abból szűrték le, hogy nálunk az emberek 74 százaléka alszik el fél órán belül, míg országosan ez a szám 66 százalék. Emellett három másik fő mutató is azt hozta ki, hogy Csongrád-Csanád megyében minőségibben és többet alszanak a lakosok. Nálunk csupán az emberek 25 százaléka alszik napi 6 óránál kevesebbet, míg Magyarországon a 30 százalékuk tölt 6 óránál kevesebbet alvással. Az országos adathoz képest nálunk 5 százalékkal magasabb az emberek aránya, aki elégedett a pihenés mennyiségével, és 7,5 százalékkal többen ébrednek három nap egymás után is úgy, hogy kipihentnek érzik magukat.

Komoly ügy az alvás

Tekintve, hogy az egészségügyi világszervezet, a WHO is napi 8 órás alvást ajánl, aminek hiányában hosszú távon egészségügyi problémák léphetnek fel, azt lehet mondani, hogy mi, Csongrád-Csanád megyeik csináljuk jól.

Az alváshiány miatt legyengül az immunrendszerünk, nő a szívroham kialakulásának esélye, több mint duplájára nő a rákos betegségek kockázata, és még elhízáshoz is vezethet, mert az alváshiánytól egy éhség­érzetet okozó hormon szabadul fel a szervezetünkben.

Talán nem is gondolunk bele, de az alvás, illetve annak hiánya a munkánkra és a gazdaságra is kihat. Erre szintén a már fentebb említett kutatás mutat rá. Állításaik szerint a keveset alvók nem tudnak olyan jól teljesíteni a munkahelyükön, illetve a hosszú távon keveset alvók gyakrabban is mennek szabadságra, ami a többi kollégára tesz a hétköznapokban nagyobb terheket.

Tehetünk a jó alvásért

A szakemberek tanácsa szerint az elalvás előtti egy órában már ne mobilozzunk, tévézzünk, számítógépezzünk vagy tabletezzünk, mert azok fényei becsapják a szervezetünket és felborítják a belső óránkat. Ezenkívül Hahn Gábor Zsolt, az Aludj jól, Magyarország! program vezetője azt is tanácsolja, a készülékek esténkénti elhagyása legyen egy lefekvési rutin része, amikor testileg és lelkileg felkészülünk arra, hogy jól aludjunk.