Jönnek a felhők és az éjszakai fagyok

Csütörtökön még napsütéses 13 foknak örülhettünk, szombat hajnalban viszont már fagyra számíthatunk. Az átvonult markáns hidegfront a Kárpátokba havat is hoz, nálunk azonban még nem kell előkészíteni a szánkókat.

Ajándék volt a csütörtöki időjárás: bár a szél némileg rontott hőérzetünkön, a napsütéses 13 fok már-már tavaszt idézett. A levegő is kitisztult, az elmúlt napok szmogja után ismét ja­vultak a légszennyezettségi ér­tékek. A hosszúra nyúlt bo­­rús-ködös időjárás utáni derültség azonban csupán egy napig tartott: mától visszatérnek a felhők és a hideg. Mi több, megjelennek az éjszakai fagyok is.

A változást a csütörtök estére ideért markáns hidegfrontnak köszönhetjük, amely ma át is vonul az országon. A front mögött pedig hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el térségünket. A mai 9 fokos maximum-hőmérséklet után szombattól már csak 6-8 fokos csúcsértékek várhatók, éjszakánként pedig fagypont alá süllyed a hőmérséklet. Sőt: ma alig 2 órányi autóútra tőlünk, az Erdélyi-szigethegységben és a Kárpátokban már havazás várható.

A hidegfrontra érzékenyek tünetei általában a front átvonulása után jelentkeznek. Jelentősen súlyosbíthatja a reumás panaszokat, ízületi fájdalmakat, illetve növekszenek a mellkasi szorító érzéssel járó anginás panaszok, valamint az embólia veszélye is fennáll. A hidegfronttal összefüggésbe hozták már a koraszülések számának emelkedését, illetve a szívinfarktusok gyakoribb elő­­fordulását is, aki tehát érzékeny az időjárás-változásra, ér­demes ezekre készülnie.

Novemberben egyébként meg­­lehetősen szélsőséges hő­mérsékleteket regisztráltak az elmúlt több mint 100 évben. Volt, amikor húsz fok felett alakult még a hónap közepén is a napi maximumérték, és olyan is, amikor ugyanilyen értékeket mértek, csak éppen mínuszban. 1988 például kifejezetten hideg év volt: több napja is re­korder, 24-én viszont egészen mínusz 24 fokig süllyedt a hőmérséklet a Bács-Kiskun megyei Baján. Ugyanezen a napon pedig 4négyévvel korábban Somogyszobon 21,4 fok volt. A legrégebbi novemberi hőmérsékleti rekord 1902 óta tartja magát: az 1902. november 28-án mért mínusz 16 foknál ezen a napon azóta sem regisztráltak hidegebbet.

Az Erzsébet-naphoz népi megfigyelés is társul, ezzel azonban idén nem sokra mentünk. Ha ugyanis Erzsébet napján esik az eső, akkor enyhe télre számíthatunk, ha viszont esik a hó, akkor szinte biztos, hogy fehér karácsonyunk lesz. Nos, ezek közül egyik sem történt meg, így aki a hosszú távú előrejelzésre kíváncsi, és bízik a népi időjóslásban, kénytelen kivárni a jövő hetet. November 25-én talán kiderül, milyen lesz az idei karácsony, ha ugyanis Katalin kopog, karácsony lo­csog.