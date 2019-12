Jótékonysági akció a gyerekekért

A határon túlra is eljutott a szegedi jótékonysági akció híre: Angliából és Ausztriából is érkeztek adományok a beteg gyermekek részére. A Veled vagyunk kampányt egy 29 éves fiatalember hirdette meg immár harmadik alkalommal. Idén először nemcsak szegedi cégek, üzletek, civilek vettek részt a csokoládégyűjtésben, hanem még Békés megyéből és külföldről is érkeztek édességek.

Vincze Vinyó Gábor édesapja 1996-ban leukémiás lett, 4 évig kezelték a szegedi klinikán. Édesanyja feladta a munkáját, hogy a férje mellett lehessen. Akkoriban nagyon nehéz napokat éltek át. A családfő leszerelt katona volt, az ő nyugdíja jelentette az egyetlen bevételt. A bajban azonban nem maradtak egyedül. Orvosok, ügyvédek, civilek és helyi vállalkozások karolták fel őket. A fiatalemberben mindez maradandó nyomokat hagyott. A Veled vagyunk kampánnyal abból a szeretetből és támogatásból szeretne valamit visszaadni a közösségnek, amit ők kaptak egykoron. Rekordmennyiségű adomány Három évvel ezelőtt merült fel a szegedi férfiban, hogy karácsonykor csokoládéval lepi meg a beteg, rászoruló gyermekeket. Tavaly már 35 üzlet csatlakozott az akcióhoz. Idén még ezt is sikerült túlszárnyalni: 100 óvodában, iskolában, boltban gyűjtötték az adományokat az önkéntesek. Nemcsak Szegeden működtek gyűjtőpontok, hanem Hódmezővásárhelyen, Mindszenten, Mártélyon, Szegváron és Makón is, valamint Tassról és Gyomaendrődről is küldtek édességeket a jószívű emberek. Csaknem 450 kilogrammnyi csokoládé gyűlt össze, továbbá gyermekjátékok, plüssbabák, higiéniai termékek, például folyékony szappan és kéztörlők is kerültek az adományok közé. Nem csak a beteg gyermekeknek jut belőle Az adományokat a szegedi és a környékbeli klinikák gyermekosztályai kapják, de jut belőlük a megye anya- és gyermekotthonainak, óvodáknak, valamint az időseket gondozó szociális otthonoknak is. Az adományok összegyűjtésében és szállításában egy röszkei család, Lődi András és Lődi Molnár Kata segít a szegedi férfinak. Hódmezővásárhelyen a kórház gyermekosztálya, Zákányszéken a családsegítő központ, Békés városban pedig a rászoruló családok kapnak az édességekből. Ingyenfuvar szilveszterkor Vincze Vinyó Gábor tele van tervekkel. Szilveszter éjszakáján a bulizni vágyókat szállítja. Nem pénzt kér a fuvarért, hanem tartós élelmiszereket, édességet, ruhákat, játékokat, testápoló szereket, amik szintén a rászorulókhoz kerülnek majd.