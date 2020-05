Júliustól indul az esküvői szezon

Jövő hónap elejétől akár kétszázan is lehetnek a lakodalmakban, azonban a legtöbb pár vagy másik nyári időpontra halasztotta a nagy napot, vagy őszre tolták át az időpontot. Néhányan a karantén alatt kötötték össze az életüket.

– Sok menyasszony megkeresett a csütörtöki hír kapcsán, viszont gyorsan jött az információ, így többen nem tudják megszervezni a lakodalmat ismét júniusra, ahogyan azt eredetileg tervezték volna, sokan őszre vagy jövő évre tolták át az időpontot. Most már nehéz lenne változtatni nekik, inkább a b tervnél maradnak – mondta el lapunknak az Arabella Lux Esküvői Ruhaszalon vezetője.

Szabóné Molnár Mártát an­­nak kapcsán kérdeztük tapasztalatairól, hogy a kormány döntése szerint júniustól vidéken megtarthatók a kétszáz fő alatti lakodalmak. – Azt látjuk, hogy azok, akik júliusra tervezték az esküvőt, ők már megtartják, eddig egyetlen lemondásunk volt augusztusra, mert a meghívottak között több az idős, az ő védelmük érdekében döntött a halasztás mellett a pár – tette hozzá.

Makó László, a Sport-Life Party Service ügyvezetője is ha­­sonló tapasztalatokat osztott meg lapunkkal. – Egyetlen lakodalmunk lesz júniusban, ez egy harmincfős esemény lesz. Igazán júliustól kezdődik el az idei szezon, és egészen őszig tart majd, hiszen sokan akkorra helyezték át az esküvőjük időpontját, többen hétköznap tartják majd meg.

– Lemondás nálunk nem történt, a legtöbb házasulandó pár azt vá­­lasztotta, hogy megpróbálják idén ősszel megtartani. Számomra egyébként is az őszi hónapok a zsúfoltabbak, így közös megbeszélés alapján so­­kan belementek abba, hogy szombat helyett pénteki napon legyen az esküvő, hiszen csak így tudtam időpontot adni. Ez a többi szolgáltatónak is jó opció – erről már Tarkó Bálint, a Colour b’ART Film&Photo vezetője számolt be a Délmagyarországnak.

Megtudtuk, volt olyan pár is, akik két tanúval megtartották a polgári házasságkötést a korlátozások alatt, ők a lakodalmat jövőre szervezik meg. Hasonlóan döntött az a két tiszaszigeti fiatal is, akiknek nagy napjáról lapunk is beszámolt. Dániel és Anna május 8-án mondták ki a boldogító igent a szülők és a testvérek körében.