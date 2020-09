Karanténban egy deákos osztály

Pozitív lett egy Deák Ferenc Gimnáziumba járó diák koronavírustesztje, ezért most az osztálytársai és az osztályfőnöke is karanténban vannak. A vásárhelyi Fidesz közben pontokba szedte , hogy mit kellene tennie a városvezetésnek.

Karanténba került a szegedi Deák Ferenc Gimnázium egyik osztálya, miután kiderült, hogy az egyik diák koronavírustesztje pozitív lett. Faragó Klára intézményvezető elmondta, hogy a tanuló csak az osztálytársaival és az osztályfőnökével találkozott, ezért egyelőre csak ők vannak karanténban. Jelenleg a tesztelésre várnak, és ha kettő egymás után negatív lesz, visszamehetnek az iskolába. Addig azonban otthon tanulnak, átálltak a digitális oktatásra.

Van egy fiatal beteg Szegváron is. Szabó Tibor György polgármester a Szegvár Online nevű hírportálnak elmondta, hogy egy másik településen tanuló fiatal kapta el a fertőzést. Nincsenek tünetei, jól érzi magát, de hatósági karanténban van a közeli hozzátartozóival együtt.

Hőkamerás beléptetés

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara pedig azt közölte, hogy egy hőkamerás beléptetőrendszert alakítottak ki. A beléptetőrendszert a Moszkvai körút 9. alatt található D épület portája előtt üzemelték be. Ha azt érzékeli, hogy valakinek 37,5 foknál magasabb a testhőmérséklete, akkor sípolással jelez.

Mivel elképzelhető, hogy a vizsgált ember a napon felmelegedett, így első lépésben lehűlhet a kimenő sávban, majd újra próbálkozhat.

Pontokba szedték

A vásárhelyi Fidesz pedig pontokba szedte, hogy szerintük miket kellene tennie a városvezetésnek a járvány miatt. Havasi Katalin, a Fidesz helyi szervezetének elnöke bejelentette, 10+1 pontos intézkedési csomagban fogalmazták meg a elvárásaikat. Azt kérik többek között, hogy az időseket, a hajléktalanokat és a legkisebbek ellátásában dolgozókat haladéktalanul tesztelje a város.

A háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak biztosítsanak COVID–19 betegek ellátásához is alkalmas védőeszközöket. Ezenkívül valamennyi önkormányzati intézményben vezessék be a belépéskori kötelező lázmérést és a kötelező maszkhasználatot. Azt is szeretnék, hogy zárják le a strandot és az uszodát.

Elmaradó rendezvények

Közben pedig újra sorra mondják le a betervezett rendezvényeket. Így elmarad a szeptember 20-i Kulturális Örökség Napja, amikor nyílt napot tartottak volna a szegedi városházán. És a Szegedi Tudományegyetem is úgy döntött, hogy nem tartja meg a 25. Őszi Kulturális Fesztivált.