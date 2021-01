Ki lesz 2021 Tündérszépe? − Már javában lehet nevezni az országos versenyre

Ismét keressük az ország legszebb lányait: elindult a Tündérszépek 2021 szépségver­seny. Tavaly szegedi döntőse is volt az országos megmérettetésnek, bízunk benne, hogy idén is hasonló sikerrel szerepelnek majd a Csongrád-Csanád megyei hölgyek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Csongrád-Csanád megyeElindult a 2021-es Tündérszépek nevezési időszaka. Örömmel jelentjük, hogy máris szép számmal akadnak hölgyek, akik szeretnék megmérettetni szépségüket az országos versenyen, megyénkből is többen elküldték már jelentkezésüket. Ahogyan azt a legutóbbi verseny is bizonyította, érdemes is próbálkozni, hiszen tavaly döntősünk is volt: a szegedi Tápai Dóra fejére második udvarhölgyként még korona is került.

A 16 és 29 év közötti szépségeknek, akik úgy döntenek, hogy ország-világnak megmutatják magukat, nincs más dolguk, mint elküldeni jelentkezésüket a www.tunderszepek.hu oldalon. Mivel a verseny első része online zajlik, a továbbjutásról fotók alapján tud dönteni a zsűri. A jelentkezőknek lehetőségük van saját képekkel nevezni, de lapunk fotóriporterei is szívesen elkészítik a versenyhez szükséges portfóliót a Csongrád-Csanád megyei versenyzőkről. A megyei elődöntőre, melynek szavazása február 15-én kezdődik, 30 lány juthat be. Ők küzdhetnek majd tovább a regionális fordulóba, majd a döntőbe kerülésért.

A három fordulón át tartó verseny végén felkészítő tábor vár a döntősökre, ahol korábbi szépségkirálynőktől tanulhatnak. Végül televíziós show-műsorban koronázzák majd meg hazánk Tündérszépét. A 10 millió forintos összdíjazású országos szépségversenyen modellszerződés és egyéves autóhasználat is szerepel a nyeremények között, no meg persze országos ismertségre is szert tesznek azok, akik elküldik nevezésüket, hiszen fényképeik több mint egy tucat lapban és azok online felületein is megjelennek majd.