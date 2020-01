Ki lesz idén a Szakma Sztárja?

Szegeden is megkezdődtek a szakmai tanulmányi versenyek megyei elődöntői. A területi vetélkedőt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bonyolítja le. A következő három hétben 41 szakmában, 398 diák vesz részt a Szakma Kiváló Tanulója és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőin. A kamara által kiírt tanulmányi versenyekkel a szakmák társadalmi megbecsülését próbálják visszaadni.

– Diákjaink nagyon motiváltak. Számukra is presztízskérdés, hogy minél jobb eredményt érjenek el a tanulmányi versenyen. Egy előkelő helyezés, jó ajánlólevél a munkaerőpiacon – mondta lapunknak Vékony-Sipos Béla, a szegedi József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola gyakorlatioktatás-vezetője. A pedagógus arra emlékeztetett, hogy tavaly, az egyik asztalos tanulójuk harmadik lett a Szakma Sztár országos döntőjében. Most négy diákjuk indult a tanulmányi versenyen. Egy-másfél évet készültek rá a szaktanárok segítségével. A gyakorlati feladatokra pedig azoknál a cégeknél, ahol a duális oktatás keretében tanulják a szakmát. A vállalatoknak is fontos a verseny, mert ha egy diák az országos döntőbe jut, akkor a felkészítő cégek neve is országos szinten forog.

– Most az írásbeli versenyek zajlanak, aminek komoly a tétje – folytatta Beregszászi Ferenc, a kamara szakképzési tanácsadója. A gyakorlati tudásukról a legjobbak a későbbi középdöntőkben adnak számot, amit áprilisban a Szakma Sztár Fesztivál keretében a fővárosi országos döntő koronáz meg. Általában egy-egy szakmából 3-8 diák szokott eljutni a tanulmányi versenyek országos döntőibe.

A kamara által meghirdetett vetélkedőre a szegedi és a hódmezővásárhelyi szakképzési centrumok valamennyi tagiskolájából neveztek diákok. Összesen 41 szakmában, 398-an mérik össze tudásukat. Azok, akik az írásbelin több mint hatvan százalékot teljesítenek, mentesülhetnek az iskolájukban a szakmunkásvizsga írásbeli feladatai alól.