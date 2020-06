Kilépett medréből a Maros

A víz elöntötte a napozóterület egy jelentős részét, vízben állt a partra húzott lépcső is, amin át a vízbe lehet lemenni alacsonyabb vízállásnál, ugyanakkor a kalandpark és a büfé szárazon állt.

A vártnál alacsonyabb szinten tetőzött a hét végén a Maros – tapasztaltuk tegnap, amikor kint jártunk a strandon. Vendégek is voltak, többen fotózták a hömpölygő folyót. Ráadásul úgy látszott délután, hogy a víz valamelyest már vissza is húzódott.

Az eredeti előrejelzés szerint, amit lapunk online változata közzé is tett a hét végén, a szakemberek arra számítottak, hogy a folyó vízszintje Makónál várhatóan 360 cm-es vízállás mellett fog tetőzni június 22-25 közötti időszakban, azaz valamikor a héten. Ehhez képest a hétvégi tetőzés szintje 325 centi volt – az első fokú készültséget 400-nál rendelik el. Most, ha a vízgyűjtő területet nagyobb eső nem éri, arra lehet számítani, hogy inkább további apadás várható. Az önkormányzat mindenesetre – a legrosszabbra készülve – arra figyelmeztetett, hogy a folyó medréből kiléphet és az alacsonyabban fekvő üdülők alsó szintjeit is elérheti.

A strandon a vizet figyelve egyébként láttuk, hogy a Maros felszínén, alighanem a határ túloldaláról, most is rengeteg flakon érkezik. Ezek valószínűleg a part közelében megint feltorlódnak valahol. Az is várható, hogy a mostani magas vízállás miatt, a part közelében lesz, ahol megreked a víz, ami miatt sok lehet nyáron a szúnyog.