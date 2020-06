Kisebb torlódások alakultak ki a városban

Kezd helyre állni az élet a város útjain.

Újszegedi részen a Szőregi úton befelé erősebb a forgalom, a Temesvári körúton sokan vannak, illetve a Székely soron, Népkert soron a híd előtt sorok kezdenek kialakulni. A Belvárosi híd Szeged felé tele van,

Híd utcában kicsit lassú a haladás sok a jármű . Kelemen , Zrinyi utca is megtelt Aradi téren torlódik. Elkezdték a Tisza Lajos körút végen az aszfaltozást itt még mindig nem mehetünk a rakpart felé, valamint a

Boldogasszony eleje is le van zárva .Dugonics tér környéke is tele van ,sokan vannak a Kálvária felől.

Nagykörútról még mindig nem lehet a Kossuth Lajosra kanyarodni a belváros irányába. Sokan vannak a Kossuth Lajoson kifelé-befelé. Külső körút jól járható, igaz a Vásárhelyi Pál utcán hónapok óta kerülgetni kell. Csillag térnél minden irányból sokan vannak , Etelka soron Folynak a munkálatok ez okoz némi kis fennakadást. A sugárutak jól járhatóak.