Kizárólag haszna van a maszk viselésének

Egyre fegyelmezetlenebbül viseljük a maszkot, pedig szakemberek szerint küszöbön a koronavírus-járvány második hulláma. Ennek megelőzésére orrunk és szánk eltakarása a leghatásosabb megoldás, ezért érdemes komolyan venni a zárt közösségi terekben egyébként kötelező előírást.

Bár év elején még úgy gondolták a szakemberek, hogy nyáron nem kell számítani a koronavírus drasztikus terjedésével, úgy tűnik, a kórokozó melegben is jól érzi magát, és egyre több országban romlik az egészségügyi helyzet. A szomszédos Romániában például már 32 ezer aktív fertőzöttnél járnak. Hazánkban is elkezdték kongatni a vészharangot: akár heteken belül megugorhat a betegek száma.

Tavasz óta kötelező

Fontos lenne tehát, hogy ismét mindenki betartsa a tavasszal már egyszer megtanult szabályokat: a gyakori kézmosás és a megfelelő távolságtartás mellett zárt közösségi terekben maszkot kellene viselni. Ez a legtöbb helyen előírás is, csakhogy sokan belefáradtak arcuk folyamatos takargatásába, ráadásul a hőségben ez kellemetlen is. Egyre gyakoribb tehát, hogy nem vagy nem megfelelően viselik a maszkot, kifogásokat keresnek, esetleg tiltakoznak is ellene. Pedig ha mindenki hordaná, 90 százalékkal lehetne csökkenteni a fertőzés átadásának esélyét.

– Mivel hazánkban szerencsére viszonylag kevesen tapasztalták meg saját környezetükben a vírus jelenlétét, vagyis nem látnak kézzelfogható bizonyítékot rá, sokan hajlamosak megkérdőjelezni a helyzet komolyságát és eltúlzottnak érezni az intézkedéseket – fogalmazott Mester Lajos háziorvos. Hozzátette, amíg nincs nagy baj, az emberek nehezebben veszik komolyan ezt a problémát, pedig rajtunk múlik, lesz-e.

– A megelőzésnek ráadásul a legfontosabb kulcsa a megfelelő maszkhasználat, ez óv ugyanis bennünket és környezetünket – magyarázta.

A kendő nem elég

A háziorvos hangsúlyozta, mivel a vírus az orron kilélegzett levegővel és a beszéd közben kiszabaduló nyálcseppekkel is terjed, az orrot és a szájat is el kell takarni legalább kétrétegű maszkkal.

– A póló vagy kendő arc elé kötése ugyanúgy hatástalan, mint amikor a maszkot nem megfelelően használjuk: csak a szánkat fedjük be vele, vagy az állunkra toljuk. Ezek a lazaságok, amíg kevés a fertőzött, még nem jelentenek problémát, de soha nem tudhatjuk, mikor ütnek majd vissza – hangsúlyozta Mester Lajos, aki szerint a mostani időszakot arra kellene használni, hogy megszokjuk és mindennapjaink részévé tegyük a szükséges óvintézkedéseket. A koronavírus ugyanis a megfelelő biztonságú védőoltás forgalomba hozásáig velünk lesz, így az ellene való küzdelemnek is lassan a kultúránk részévé kell válnia.

– Most kell megtanulnunk, hogy legyen automatizmus reggel maszkot tenni a táskánkba, azt felvenni, ha belépünk egy zárt térbe, illetve az is, hogyan kezeljük, hogy valóban védelmet nyújtson – tette hozzá.

Fontos a higiénia

Mester Lajos kiemelte: a maszkhoz mindig tiszta kézzel kell hozzányúlni, érdemes elkülönítve tárolni és rendszeresen cserélni.

– Az eldobható maszkokhoz képest a mosható textilek környezetbarátabb megoldást jelentenek. Megfelelő hőfokon mosva, esetleg vasalással fertőtlenítve ezek sokszor felhasználhatók – mondta. Arra a kérdésre, milyen gyakran kell cserélni, nem tudott egyértelmű választ adni. Nem mindegy ugyanis, hogy órákon keresztül viseljük munka közben, vagy csak arra használjuk, hogy bevásároljunk benne. Mint mondta, ahogyan a ruháinkon, úgy ezen is érezzük, mikor használódtak el. Azzal kapcsolatban viszont határozottan állást tudott foglalni, van-e káros hatása a maszkviselésnek: – Ezek a vélekedések teljesen alaptalanok – jelentette ki Mester Lajos háziorvos.