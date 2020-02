Kóródi villanásai döntöttek Győrben

A labdarúgó NB II 25. fordulójában végre tudott bravúrt összehozni a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, hiszen Győrben nyert 3–1-re Kóródi két és Vankó egy góljával.

Az első hatvan percben egyáltalán nem látszott meg, melyik az élcsoporthoz tartozó csapat, és melyik az, amelyik újoncként próbál minél több pontot összegyűjteni. A Szeged–Csanád Grosics Akadémia ugyanis a meccs elejétől uralta a mérkőzést a messzi útra megint el­­utazó, nagyjából 20 ultraszurkolója előtt. Oláh Gergő veszélyeztetett először fejjel a 11. percben, majd Mohl durrantott fölé egy szöglet után a 21. percben.

Ezek után azért akadt feladata a szegedi védelemnek is, de Takács és társai jól állták a sarat. Sőt a 33. percben Germán passza után Kóródi a 16-oson belül előbb egy csellel két védőt becsapott, majd a harmadikat is kibillentette az egyensúlyából, és spiccel be­­tolta a labdát a hálóba, 0–1.

A 49. percben a lesre alapo­­zó védők között Grumics átvette a labdát, éles szögből lőtt, a labda pedig a jobb oldali ka­pufáról ment keresztbe a kapu előtt. Az 58. percben megint Kó­­ródi villant, amikor egy kontrából újra cselezett, a 16-ostól két méterre ballal lőtt, a labda pedig az elé vetődő Gengeliczki lábai között ment el a bal alsó sarokba, 0–2.

A Győr ekkor ébredt fel, il­letve a két csere érkezése is jót tett Kondás Elemér csapatának. Jött is a szépítés, mégpedig 11-esből: éppen Vashkebát buktatta Deák, Horváth Z. a büntetőből a bal sarokba bombázta a labdát, 1–2.

Alaposan feltolta védekezé­sét a Győr, így a Szegednek bő­­­ven volt lehetősége a kontrára. Egy ilyen alkalommal hárman vezették a labdát egy hazai védőre, ám Kóródi erős passza egy kicsit hosszú volt Hudáknak a 16-oson belül, így az átvétel után a visszaérő Kun szögletre mentett.

Takács kapuja előtt is akadtak azért bőven izgalmak, egy alkalommal például kétszer is közbe kellett avatkoznia, Horváth Z. fejesénél pedig ujjheggyel tolta fölé a labdát. Nagyon érett a hazai egyenlítés, helyette a 90. percben a félpályáról gyorsan elvégzett szabadrúgás után Vankó egy védővel a hátán lőtte be a mindent eldöntő harmadik szegedi gólt, 1–3.

Amit hiányoltunk, az most összejött: szegedi bravúr született, amelynek révén négy meccsen hat szerzett pontnál jár tavasszal a csapat.

Joao Janeiro: – A játékosok elképesztőek voltak, nem csak a mai mérkőzésen, mert az igazság az, hogy keményen és jól dolgoznak már régóta. Ami hiányzott centimétereken, azt ma odatette a csapat lélekben, taktikában, intelligenciában, hit­­ben, akaratban, stratégiában. Köszönet illeti a szurkolóinkat is, akik egész végig biztattak bennünket, ami nagyon sokat jelent számunkra. Most egy-két óráig élvezzük a sikert, de holnaptól készülünk a következő, hazai mérkőzésünkre, amire szintén nagyon várjuk a szurkolóinkat! Győr különleges helyszín, ellenfél volt, hiszen fiatal felnőtt voltam Portugáliában, amikor Fehér Miklós tragédiája történt, és ő Győrből érkezett a hazámba. Az, ahogyan távozott ebből a világból, mindenkit megérintett, természetesen engem is.