Kötelező maszk és korrekt feladatok a magyarérettségin

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával megkezdődött az idei rendhagyó érettségi. A Csongrád megyei végzősök fegyelmezetten viselték az új szabályokat, a legtöbb diák már maszkban érkezett az iskola elé. Az írásbeli végén egyöntetűen azt mondták, teljesíthető volt.

– 154 diákunk érettségizett magyarból, ők három bejáraton keresztül jöhettek be az iskolába reggel 8 és fél 9 kilenc között. Erről a gyerekeket még a múlt héten értesítettük – magyarázta Dobi János, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. Az előző években itt tudták meg reggel, melyik teremben vizsgáznak, most erről is előzetesen értesültek. Már 8 óra előtt az iskola előtt állt Csiky Gergő maszkban, elmondta ő Makóról érkezett, busszal jött, ezért ért ide korábban. Szép lassan megérkeztek osztálytársai is, a matematika-fizika szakos végzősök, azt mondták nem izgulnak és fel sem merült bennük, hogy halasszák az érettségit.

Kesztyű és kézfertőtlenítő

A folyosókon nem alakultak ki csoportosulások, akik beléptek az épületbe, kesztyűt és kézfertőtlenítőt kaptak, akinek pedig nem volt maszkja, a helyszínen kapott azt is. A kézfertőtlenítő és a maszk használata kötelező volt, a kesztyű erősen ajánlott. Ezeket a diákok a teremben természetesen levehették, a felügyelő tanárok viszont ezekben vezényelték le az érettségit. A járványügyi helyzet miatt egy teremben maximum 10 diák tartózkodhatott, a gyakorló gimnáziumban 3 és 8 fős termek is voltak.

A sport mellett érvelhettek

A könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szóló szövegértési feladat, a sportról szóló érvelés is szerepelt a középszintű írásbeli magyar érettségin, míg a vizsga második részében Fekete István-novella, illetve Arany János és Tóth Árpád művei közül lehetett választani.

– Abszolút teljesíthető volt a vizsga, pedig én ettől tartottam a legjobban. Inkább matek beállítottságú vagyok, abból emelt szintet írok kedden – mondta Stefula Máté, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulója. Ő a novella elemzést választotta, és mivel 12 éve vízilabdázik, abszolút testhezálló feladat volt számára a sportról szóló érvelés.

Nem volt nehéz

A Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumának igazgatója, Farkasné Székely Angéla magyartanárként úgy fogalmazott nem volt nehéz, teljesen korrekt feladatsort kaptak.

– A gyerekekhez közel álltak a témák, az időbe simán belefért annak kitöltése. A novella és a két vers elemzése nem volt a diákoknak meglepetés, sok ilyet gyakoroltunk velük – fejtette ki az intézmény vezetője.