Kulturális intézményekkel állapodott meg a város

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt kötött megállapodást a szegedi önkormányzat a városban működő kulturális intézményekkel és a kulturális intézmények dolgozóit képviselő szakszervezetekkel szeptember 17-én a városházán.

A megállapodás aláírásakor Botka László elmondta, hogy a városban 13 kulturális intézmény van, ezekben összesen 655-en dolgoznak. Ők a jövőben is megkapják a jubileumi jutalmat bizonyos ledolgozott év után. Ezenkívül öt nap plusz szabadság is jár nekik, részt vehetnek a városi érdekegyeztető fórumokon, és magasabb végkielégítést is kaphatnak, ha valamiért megszűnik a jogviszonyuk.

A kulturális szférában dolgozók közalkalmazotti státusza november 1-től szűnik meg. Ez a minisztérium szerint előnyös a munkavállalókra nézve.

A törvénymódosítási javaslatot még április közepén töltötték fel a parlament honlapjára, benyújtója a miniszterelnök-helyettes Semjén Zsolt, előadója pedig Kásler Miklós miniszter volt. Szerintük a törvénymódosítás célja, egyebek mellett, az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása és a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése, továbbá az, hogy azok megfeleljenek a XXI. századi követelményeknek.

A törvény szerint egyébként a munkabér nem lehet alacsonyabb annál, amekkora összegre „közalkalmazott illetményként –ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést –2020. október 31-én jogosult lenne”.