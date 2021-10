Lakottan újítják fel a bérlakásokat

Tízperces lakossági fórumot tartott csütörtökön délután Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a Dobó, Bibó, Janáky utca lakóinak. Alig volt résztvevő, ami nem is csoda, mert nem hirdették meg sehol a fórumot, amelyen a főként romák által lakott önkormányzati lakások felújításáról esett szó.

– Úgy látom, a várost és az ön­kormányzatot és a kivitelezőt képviselő személyek lehet, hogy többségben vannak a fórumon, de nagy tisztelettel köszöntöm a lakosság megjelent tagjait is – ismerte el Márki-Zay Péter az online is közvetített, rekord rövidségű lakossági fórum elején, hogy az érintett lakosok közül csak néhányan jelentek meg a fórumon.

A polgármester bejelentette, a 118 bérlakás felújítására az Uniótól sok, de nem elegendő támogatást nyertek.

Az önkormányzat saját erőből 300 millió forintot tett hozzá. A 118 lakás felújítását és egy közösségi ház építését tartalmazó projekt közbeszerzését 5 részre bontották, ebből 4 területen már megvan a kivitelező, az ötödik elemnél újra kiírták a pályázatot.

A pol­­gármester azt is elmondta, januárban 2 oszlopon 6 kamerát is felszereltek a lakótelepen, a játszótéren pedig ingyenwifi is van, és a buszjáratot is sűrítették.

A lakásfelújítások részletei­ről Barák Anita irodavezető be­­szélt.

– A lakásokat hőszigeteljük, nyílászárócserék történnek, a meleg víz előállításához egy szivattyús rendszert üzemelünk be a lakásokban. A Dobó utcai lakásoknál újra ki kell írnunk a közbeszerzési eljárást, de remélhetőleg a jövő év elején ott is elindíthatjuk az felújítást.

Barák Anita arról is beszámolt, a többi helyen egy kiskunhalasi és egy szegedi cég végzi majd el a munkákat. A kivitelezésre 7 hónapjuk lesz a vállalkozóknak, amit az időjárás függvényében igyekeznek minél hamarabb elvégezni. A felújítás idejére nem költöztetik ki a bérlőket, emiatt mindenki együttműködésére számítanak, mivel külső és belső felújítások is lesznek.

Mint megtudtuk, a 118 lakás felújítását célzó pályázat nem a mostani önkormányzat ér­deme, erre még a korábbi, Márki-Zay Péter előtti fideszes városvezetés pályázott.